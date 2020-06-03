Nilüfer’de anaokulu ve kreşlere virüs önlemi

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgın sürecinde kapalı olan ve 1 Haziran itibariyle açılmasına izin verilen kreş ile anaokullarını dezenfekte ediyor.

Nilüfer’de özel anaokulları ve kreşler bir bir dezenfekte ediliyor. Korona virüs salgını dolayısıyla Mart ayından bu yana kapalı olan anaokulu ve kreşler yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 1 Haziran itibariyle yeniden açılıyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm anaokulları ve kreşleri tek tek dezenfekte etti. Okullarda bulunan odalar, oyun grupları ve ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte edilerek, virüse karşı önlem alındı. Kapılarını açmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi de ekipler tarafından dezenfekte edilerek, kullanıma hazır hale getirildi.

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