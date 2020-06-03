Bursa'da sağanak etkili oldu

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<br>Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.<br>Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Bursa'da, metrakereye 30 kilo yağış düştüğü ve gece boyunca sağanağın devam edeceğini bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-03 22:42:45<br>

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