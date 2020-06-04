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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 86 yaşında ama...Her gün mahallesini süpürüp çevreye örnek oluyor

İHA

Bursa'da 86 yaşındaki Enver Amca, her gün kapısının önünü ve mahalleyi süpürerek şehre örnek oluyor.

(Özel) 86 yaşında ama...Her gün mahallesini süpürüp çevreye örnek oluyor

Bursa’da 86 yaşındaki Enver Amca, her gün kapısının önünü ve mahalleyi süpürerek şehre örnek oluyor.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Enver Erkut, her gün evinin önünü, sokağı süpürüyor, çiçeklere su veriyor. Hayat arkadaşını 18 yıl önce kaybeden, 3 çocuk babası Enver Amca, torunlarının sayısını tam çıkartamasa da yaydığı enerji ile gençlere taş çıkartıyor. Her sabah uyandığında evinin önünü süpürmeyi ve çiçeklere su vermeyi ihmal etmediğinin altını çizen Enver Amca, sokağa çıkma kısıtlamasına da dikkat ederek sadece evinin önünde oturuyor.
86 yaşındaki Enver Erkut, sabah uyandığında temizliğe başladığını dile getirerek, “18 yıldır yalnız yaşıyorum. Sokağa süpürürüm, evimin içini temizlerim. Canım da sıkılıyor, aşağı yukarı her sabah çiçeklere su verir, genel temizliğimi yaparım. Benden başka sokağı süpüren yok desem yeri var. Bahçemde zeytin ağacım, biberim, domatesim, salatayı her şeyimi de kendim yetiştiriyorum. İnsanlar beni görünce şaşırıyor ama benim içim durmuyor” dedi.
Enver Amca’nın duyarlı davranışına kayıtsız kalmayarak örnek davranışını tebrik eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, “Tüm dünyada olduğu gibi Karacabey’de de korona virüsü tedbirleri ve mücadelesi devam ediyor. Bilim insanlarının dediği gibi bu süreçte en önemli şey kişisel ve çevre temizliğidir. Çevre temizliğinde başarılı olmanın önceliği kirletmemekten geçiyor. Her sokağa, mahalleye, caddeye, her konutun önüne bir temizlik görevlisi yerleştiremeyeceğimize göre toplum olarak hepimize görevler düşüyor. Karacabey Belediyesi olarak çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Evimizden belediye binamıza yürürken, esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Ve görüyoruz ki daha önce Karacabey Belediyesi’nin sembolik olarak dağıttığı süpürge ve fırçaları esnaflarımız kullanıyor. Bunlarla ilgili de sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Enver Amcamız bir şiir, resital halinde evinin önünü mutlu şekilde temizliyor. Karacabey’de de gündem oluşturan Enver Amcamızın herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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