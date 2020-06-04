İşte kontrollü sosyal hayatın yeni kuralları Ateşi 38'den yüksek kim olursa olsun meclis toplantılarına alınmayacak Eve paket servis yapan lokantalar 22:00'den sonra müşteri almamak kaydıyla 24:00'e kadar hizmet verebilecek Valeler eldivensiz araç teslim almayacak, maskesiz araca binemeyecek

Bursa Valililiği korona virüs ile mücadelede gelinen kontrollü sosyal hayat sürecinde uyulması gereken yeni kuralları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda Eve paket servis yapan lokantaların gece 22:00'den sonra müşteri almamak kaydı ile 24:00'e kadar hizmet verebileceği belirtildi. Öte yandan alınan kararlar doğrultusunda oto kuaförleri başta olmak üzere tüm otoparklarda, restoran, otel, holding binaları gibi yerlerde valeler eldivensiz araç teslim alamayacak. Ayrıca tüm yerel yönetimlerin aylık olağan meclis toplantılarına girişlerde ateş ölçümleri yapılacak ateşi 38 derecenin üzerinde çıkan kim olursa olsun toplantıya alınmayacak.

Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vak'a artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler tüm ülkede büyük bir sevinçle karşılanırken, gelinen kontrollü sosyal hayat sürecinde mevcut kurallar revize edilirken yeni kurallarda beraberinde geldi.

Eve paket servis yapanlar 24:00'e kadar açık kalabilecek

Bursa Valiliği tarafından açıklanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2020 tarih ve 75 Sayılı kararında şöyle denildi: "Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00 de kadar sürdürmelerine; alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir"

Valeler maskesiz ve eldivensiz araç teslim almayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 04.06.2020 tarih ve 76 sayılı kararı ise şöyle açıklandı: "Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılır. Mescitler COVID19 kapsamında camilerde uygulanacak tedbirlere göre, oto kuaförü ve oto yıkamalar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalarına, valelerin eldiven kullanmamalarına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelerine ve araçlara maskesiz binmemelerine alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. Yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte; Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfektasyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması sağlanmalıdır Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır'

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