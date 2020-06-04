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Bursa'da gıda ürünü, dezenfektan ve maske üretimi için rekor ruhsat başvurusu Pandemi sürecinde yeni iş kolları canlanıyor

İHA

Ekonomik durgunluğun krizi daha zorlu hale getirdiği pandemi sürecinde Nilüfer'de, özellikle gıda ürünleri, dezenfektan ve maske üretimi yapmak üzere işyeri açmak isteyenlerin sayısı arttı.

Bursa'da gıda ürünü, dezenfektan ve maske üretimi için rekor ruhsat başvurusu Pandemi sürecinde yeni iş kolları canlanıyor

Ekonomik durgunluğun krizi daha zorlu hale getirdiği pandemi sürecinde Nilüfer’de, özellikle gıda ürünleri, dezenfektan ve maske üretimi yapmak üzere işyeri açmak isteyenlerin sayısı arttı.
Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi de ağır yara aldı, birçok sektör hedeflerini küçülterek, yeni mali yapılanma yollarını değerlendirirken birçok iş yeri ise zorunlu olarak kepenklerini kapattı. Ancak, diğer yandan özellikle gıda ürünleri, dezenfektan ve maske üretimi yapmak üzere yeni iş yeri başvurularında büyük artış yaşandı.
Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü verilerine göre 23 Mart 2020 sonrası, 130 yeni iş yeri açma başvurusu gerçekleşirken bunların 97 tanesi ruhsatlandırıldı. Ruhsat verilen iş yerlerinin büyük bölümünün ise gıda ürünleri, maske ve dezenfektan üretim tesisleri olduğu bildirildi. Verilere göre ilçede bu süreçte 3 maske üretim fabrikası, 1 dezenfektan ve 1 kolonya üretim farikası kurulurken, çok sayıda yeni, gıda üretim ve unlu mamuller işletmesi açıldı.
1 Haziran itibari ile kısıtlamaların büyük oranda kalktığı, ekonomik ve sosyal yaşamda normale dönüşün başladığı bir sürece girildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusundaki kurallara uymak kaydı ile bir an önce hayatımızın yeni normallerine alışmak durumundayız. Ancak diğer yandan hizmetlerimizi sürdürmek, üretmek ve üretime de destek olmalıyız. Pandemi ve sosyal izolasyon dönemlerinde, tüm birimlerimizde personelimiz risklere rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürmek için hizmetteydi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz de bu süreçte yapılan başvurulara hızla yanıt vererek yeni iş yeri ve tesis açacak vatandaşlarımıza süreci kısaltmak adına kolaylık sağladı. Yaşadığımız bu zorlu süreçte yeni iş yeri açılışları umut verici. Şimdi arkadaşlarımız pandemi öncesi yapılan başvurular ile birlikte 160 adet yeni iş yeri için ruhsatlandırma başvurusunu değerlendirmek için tam kadro sahada olacak. Umuyor ve diliyoruz ki diğer iş kollarında da hareketlenme olsun, yeni istihdam alanları açılsın ve ekonomimiz canlansın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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