BUÜ, TÜBİTAK 2244 Doktora Sanayi Programı araştırmacı sayısında Türkiye birincisi

TÜBİTAK tarafından yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan SanayiDoktora Programı’nın sonuçları açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 77 doktora araştırmacısı desteği ile bu alanda Türkiye birinciliğine ulaştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, başta BTSO ve organize sanayi bölgelerinin katkıları olmak üzere, Bursa’nın önemli sanayicileri ve Üniversite üst yönetiminden oluşan ÜSİGEMKÜSİ çalışma grubunun gayretleri, öğretim üyelerinin de destekleriyle 2019 yılı TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısına Bursa’da faaliyet gösteren 27 firma ile protokol imzalayarak katıldı. Toplam 100 araştırmacı desteğinin talep edildiği TÜBİTAK 2244 Doktora Sanayi Programı’nın yeni dönem sonuçları açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan sonuçlara göre, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin başvurularından 19 firma ve 77 doktora araştırmacısı TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi, açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok Doktora Araştırmacı desteği alan üniversite oldu.

Yenilikçi teknoloji alanlarında söz sahibiyiz

Öğretim üyelerinden oluşan proje ekibinin firma ziyaretleri ve çalışmalarına bizzat eşlik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın ÜniversiteSanayi bütünleşmesine çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Özellikle milli teknoloji hamlesinin başarısında doktoralı yetişmiş insan kaynağını artıracak mihenk taşlarından birisi olacağının altını çizen Rektör A. Saim Kılavuz; “TÜBİTAK 2244 sanayi doktora programı 2019 yılı sonuçlarına göre, başvuruları arasından onaylanan 19 firma ile yaptığı anlaşma ve 77 doktora araştırmacısı ile Araştırma Üniversiteleri ve Tüm devlet/vakıf üniversiteleri arasında en çok doktora öğrencisi desteği alarak Türkiye birinci olması bizleri ve ekibimizi mutlu etmiştir. Üniversitemizin, Gemlik ilçemizde kurulacak olan yerli otomobil ArGe ve inovasyon çalışmaları başta olmak üzere, ülkemiz savunma, gıda, makine, tekstil ve seramik gibi tüm yenilikçi teknoloji alanlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu bir kere daha ispatlamıştır’’ dedi.

Protokol imzalanan firma sayısında Türkiye ikincisi

Bursa Uludağ Üniversitesi, 2244 Sanayi Doktora Programı protokol sürecinde otomotiv, makine, çelik, gıda, seramik, ve tekstil sanayisinin gözde kuruluşları arasında yer alan Aplas Ltd. Şti, Asil Çelik A.Ş., Barutçu Tekstil. A.Ş., Bizpark Bilişim Ltd.Şti., Bursalı Tekstil A.Ş., Butekom, Döktaş Dökümcülük A.Ş., Durmazlar A.Ş., Ermaksan A.Ş.,Harput Tekstil A.Ş., İnoksan A.Ş., İznik Çini Ltd. Şti., Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic.A.Ş., Meklas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Oyak Renault Otomobil Fab. A.Ş., Şahinkul Makina A.Ş, Tyh Tekstil A.Ş., Vimansys Arge Teknolojileri Ltd, Yeşilova Holding, Toksan A.Ş. Barutçuoğlu Barmak A.Ş., Üçge A.Ş. Uludağ içecek A.Ş., Yamas A.Ş., İğrek Makine, Işıksoy Tekstil firmaları ile toplam 27 protokol imzalayarak 100 doktora araştırmacı desteği için başvuruda bulundu. TÜBİTAK tarafından açıklanan nihai sonuçlara göre Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 19 firma ile imzaladığı proje kabul edildi.

Üniversiteler Bursa’nın yüz akı oldu

Açıklanan sonuçlara göre sanayi kuruluşu ve proje sayısında Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversite’nin ardından ikinci sırayı, doktora öğrencisi sayısında ise birinci sırayı aldı. Rektör Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa’nın yüz akı üniversiteleri olmaya devam ediyor. 47 üniversiteye tahsis edilen 645 doktora kontenjanından 148’ini alarak (B.U.Ü. 77, B.T.Ü. 71) toplam sayının yüzde 23’ünü Bursa’ya getirmeyi başardık. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve bizlere güvenen sanayicilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Doktora öğrencilerine 4 bin 500 lira burs

Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için 2018 yılında ilk çağrısına çıkan 2244 Doktora Sanayi Programı, “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunun önemli bileşenlerinden biri olarak uygulanıyor. Program kapsamında sanayi kuruluşlarında daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine burs ve sanayi kuruluşlarına istihdam desteği veriliyor. Teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesine yönelik açılan programın değerlendirme süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan 188 projede yer alacak 645 doktora öğrencisine aylık 4.500 TL burs verilirken, TÜBİTAK tarafından belirlenen başarı kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla akademik çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirmeleri için imkân da sunulacak.

