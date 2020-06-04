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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden ‘Normalleşme Eylem Planı’

İHA

Türkiye'de Mart ayı başında ilk vakanın görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde bugüne kadar gerek dezenfeksiyon gerekse de sosyal desteklerle örnek bir mücadele sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü normalleşme süreciyle ilgili olarak 4 ayı kapsayacak bir eylem planı hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden ‘Normalleşme Eylem Planı’

Türkiye’de Mart ayı başında ilk vakanın görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde bugüne kadar gerek dezenfeksiyon gerekse de sosyal desteklerle örnek bir mücadele sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü normalleşme süreciyle ilgili olarak 4 ayı kapsayacak bir eylem planı hazırladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü günden bu yana gerek rutin belediyecilik gerekse de sosyal belediyecilik anlamında örnek bir sınav verdi. Alınan önlemler ve kararlı uygulamalar sayesinde Bursa’daki vaka sayıları ve ölüm oranları Türkiye ortalamasının altında seyrederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine yönelik adımları da en erken atan belediyelerden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran’da başlayan kontrollü normalleşme süreciyle ilgili 4 ayı kapsayan bir eylem planı hazırlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı basın toplantısında ulaşımdan sosyal hayata, ekonomiden kırsal kalkınmaya kadar 188 alt başlığı bulunan eylem planını kamuoyuna duyurdu.

Sürdürülebilir istihdam
Türkiye’nin artık yeni bir sürece girdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Biz bu sürecin vatandaşlarımız için daha da kolay atlatılması noktasında bir eylem planı hazırladık. 4 aylık bir süreci kapsayan bu eylem planı, hizmet yürüttüğümüz alanlarda vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın koruma ve korunmalarını esas almaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberler doğrultusunda birimlerimizce hazırlanan planda 188 eylem bulunuyor. Eylem planı kapsamında; covid19'un yerel ekonomik etkisini yumuşatmaya yönelik olarak Yerel Ekonomik Gelişim Şube Müdürlüğü kurulmasını sağlayacağız. Bu birim marifeti ile kentimizde istihdamın sürdürülebilir olmasını destekleyeceğiz. BESOB, BTSO ve BEBKA gibi konunun asıl muhatapları ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve covid19 süreci gibi durumlarda esnafın daha dirençli olmasına yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Örneğin esnafımızın eticaret ile faaliyet yürütmesi için altyapı desteğinde bulunacağız” diye konuştu.

Mesafeli hayat
Bugünden sonra atılacak her adımda maske, mesafe ve temizlik kuralının ön planda tutulacağını hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirecekleri tüm uygulamalarda da buna azami özen göstereceklerini vurguladı. Bursa’nın en önemli uluslararası markalarından biri haline gelen Fotofest’in bu yol online yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Sanatçıların ulaşım problemi ve ortamdaki pandemi riski nedeniyle festivalimiz bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. Yine eylem planı kapsamında yoğun olarak kullanılan yaya koridorlarında kameralar kanalıyla yoğunluk ölçümleri yapıp, sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler alıp uygulayacağız. Gölyazı, Mudanya kordon boyu gibi noktalar başta olmak üzere farklı noktalarda bisiklet kullanımını öne çıkaracak uygulamaları hayata geçireceğiz. Park ve mesire alanlarında kontrollü giriş ve anons sistemi uygulaması yapılacak. Spor faaliyetleri yapılan spor aletleri sosyal mesafeli olarak yeniden düzenlenerek kontrollü kullanım sağlanacak. Kent parklarında yürüyüş yolları ve oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek alan işaretlemeleri yapılacak. Plajlarda sosyal mesafeyi koruyacak alan işaretlemeleri yapılacak. Uygun olan alanlarda, şerit daraltma yapılarak, yaya koridoru genişletilecek” dedi.

QR kodlu dönem
Hayatın her alanında temasın minimize edilmesi noktasında teknolojik imkanları da en iyi şekilde kullanacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Metroda, otobüslerde, otoparklarda QR kodlu ödeme sistemine geçilecek. Bu sistem, pilot olarak hayvanat bahçesinde, Temmuz ayında Bursaray’da ve Eylül ayında da otobüslerde hayata geçecek. Hayvanat bahçesinde maksimum bin kişi bulunacak şekilde turnike sistemi ile kontrollü giriş uygulaması yapılacak. Bireysel sporlardan başlamak üzere spor branşlarında kontrollü hizmetlere başlayacağız. BURFAŞ kontrollü normalleşme için örnek tesis uygulamasına geçecek. QR kodlu menülerin yanında tek kullanımlık A4 menü hazırlanacak, tek kullanımlık plastik çatal kaşık seti hizmete sunulacak. BUSMEK ve LGS kursları online verilecek. Fidefidan destekleri başta olmak üzere çiftçimizi, üreticilerimizi rahatlatacak tarımsal desteklerin sürdürülmesini sağlayacağız. Bu süreç bize yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu konuda daha kurumsal adımların atılması gerekiyor. Millet kıraathaneleri ve gençlik merkezinin kontrollü olarak hizmetlere başlamasını sağlayacağız” diye konuştu.

2020 tecrübeler yılı
Bugünden itibaren 4 aylık dönemde uygulanacak bu eylem planının Bakanlığın yayınlayacağı rehber ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilebileceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Pandemi sürecindeki bu eylem planı ile Bursa, kontrollü normalleşme ile 'yeni normale' hazırlanmış olacak. 2020 yılı hayatımızın akışının bambaşka bir hale büründüğü bir tecrübeler yılı olacak gibi. Ama birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz. Kardeşlik ve dayanışma duygularımızı güçlü tutacağız. İnanıyoruz ki aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, Mart ayından bu yana korona virüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları da anlattığı konuşmasında, sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, 80 bin ton asfalt kaplama çalışması yaptıklarını, 17 ilçede de altyapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini, gıda ve hijyen kolileri, sıcak yemek ve ekmek dağıtımları, pazar filesi, market ve eczane alışverişi gibi hizmetlerle yaklaşık 250 bin haneye ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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