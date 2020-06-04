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Bedava dönere yoğun ilgi

DHA

Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yeni açılan dönercide açılışa özel 2 gün bedava döner dağıtacağı duyurulunca yoğunluk oluştu. Açılışta, koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbir alındı. Merkez Yıldırım ilçesinde ilk şubesini açan bir dönerci, açılışa özel 2 gün boyunca müşterilerine bedava döner dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dönercinin yolunu tuttu. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen iş yerinin açılışında koronavirüse karşı sıkı tedbir alındı. Personelin dışarıda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardığı...

Bedava dönere yoğun ilgi

<br>Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yeni açılan dönercide açılışa özel 2 gün bedava döner dağıtacağı duyurulunca yoğunluk oluştu. Açılışta, koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbir alındı.<br>Merkez Yıldırım ilçesinde ilk şubesini açan bir dönerci, açılışa özel 2 gün boyunca müşterilerine bedava döner dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dönercinin yolunu tuttu. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen iş yerinin açılışında koronavirüse karşı sıkı tedbir alındı. Personelin dışarıda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardığı vatandaşlar, içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Müşteriler, masalara ikişerli oturtuldu.<br>İş yeri sahibi Ekrem Tosun, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte işletmeyi hizmete açtıklarını belirterek, "Bugün ilk şubemizi açıyoruz. Malum salgın dönemindeyiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Masalarımıza 2 kişi oturtuyoruz. Masalar arası 2 metre mesafe koyduk. Maskesiz müşteri almıyoruz. Müşterilerimiz içeri girerken arkadaşlarımız tarafından ateşleri ölçülüyor. Ondan sonra içeri alıyoruz. Açılışımıza ilgi yoğun. Dışarıda görevli arkadaşlarımız, sosyal mesafe konusunda müşterilerimizi sürekli uyarıyor. İçeride de 35 personelimiz çalışıyor. Sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat ediliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yıldırım Mehmet İNAN/Derya EVREN<br>2020-06-04 14:29:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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