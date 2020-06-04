İznik protokolünden kan bağışı

Kızılay İznik Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına İznik Protokolü de kan vererek destek oldu.

25 Haziran 2020 tarihlerinde İznik’te düzenlenen kan bağışı kampanyasına her kesimden destekler sürüyor. İlk gün İznik Devlet Hastanesi bahçesinde başlanan kan bağışı kampanyasına sağlık personeli kanlarıyla destek olmuştu. Şimdi de İznik Dörtyol meydanında devam eden kampanyaya İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta kan vererek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da kan bağışı çağrısında bulunarak destek oldular.

Kızılay İznik Şubesi Başkanı Serdar Küçükkoçum konuşmasında “Covid19 pandemisi ve akabinde ki ramazan ayı dolayısıyla kan seviyeleri minimal seviyeye gelmiş durumda. Bu noktada İznik’te bir hafta boyunca Kızılay Kan Bağışı Tırı halkımızın bağışlarını kabul etti. Bu vesile ile gerek organizasyonun hayata geçmesinde teknik anlamda ve gerekse de kan bağışlarıyla bizlere destek olan Kaymakamımız Bülent Bayraktar’a, Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta’ya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a ve çok değerli İznik halkımıza teşekkür ediyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” dedi.

Ayrıca Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi İznikli Enes Uslu da kan bağışı kampanyasına destek oldu.2 Haziran da İznik Devlet Hastanesi bahçesinde başlayan kan bağışı kampanyası 5 Haziran da İznik Dörtyol meydanında sona erecek. Kampanya da 400 ünite kan bağışı hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.