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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk ‘yerli ve milli’ ahşap palet TR-PAL’in üretimine başlandı

İHA

Türkiye'de önemli bir ihtiyaç olan ilk yerli ahşap palet, TRPAL markası ile tüm Türkiye'de üretilmeye başladı. TSEK 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TRPAL, kısa adı PALDER olan Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği üyesi firmalar tarafından üretiliyor. Dernek Başkanı Hikmet Yörür, dünya standartlarında 'yerli ve milli' bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını ve talep eden firmalardan şartları uygun olanlara üretim için lisans vermeye başladıklarını söyledi.

İlk ‘yerli ve milli’ ahşap palet TR-PAL’in üretimine başlandı

Türkiye’de önemli bir ihtiyaç olan ilk yerli ahşap palet, TRPAL markası ile tüm Türkiye’de üretilmeye başladı. TSEK 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TRPAL, kısa adı PALDER olan Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği üyesi firmalar tarafından üretiliyor. Dernek Başkanı Hikmet Yörür, dünya standartlarında ‘yerli ve milli’ bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını ve talep eden firmalardan şartları uygun olanlara üretim için lisans vermeye başladıklarını söyledi.
Hikmet Yörür, tüm dünyada geçerli yerli ve milli bir ahşap palet markası oluşturmak için Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvurduklarını söyledi. Bu başvuru sonrasında TSE’nin, tüm dünyada geçerli 7 farklı ölçüyü kapsayan ahşap palet sınıflandırma standardı/kriteri oluşturulduğunu belirten Hikmet Yörür, “TSE tarafından TSEK 590 (Ahşap Paletlerin Sınıflandırılması ve İmalatçı Firmaların Lisanslandırılması) kriteri oluşturuldu. Biz bu kriterlere uygun olarak TRPAL markası oluşturup markamızı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescilledik. Bu ahşap paletler için, TRPAL markası ile kullanım iznini de derneğimiz adına aldık. Kâr amacı gütmeyen derneğimizden lisans almayı hak eden firmalar üretime başladılar. Böylece dünya çapında geçerli ilk ‘yerli ve milli’ ahşap paletimiz orta çıktı. TRPAL hem uluslararası TSEK 590’a hem de uluslararası ISPM15 Isıl işlem standartlarına uygun olarak imal edildiği için bütün dünyada geçerli bir üründür” dedi.
TRPAL’in tüm dünyada sınırsız dolaşım hakkı var
PALDER Başkanı Hikmet YÖRÜR, ahşap paletlerin lojistik sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğuna da dikkat çekti. Ürünlerin taşıma ve depolamalarını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan ahşap paletlerin tüm dünyada geçerli standartları olduğunu belirten başkan Yörür, bunlardan en önemlisinin ‘ISPM15’ olarak adlandırılan ‘Isıl İşlem’ standardı olduğuna vurgu yaptı. Ahşap paletlerin ölçüleri, kullanılan ağaç cinsi, nem oranı ve kullanılan çivilerin de dünya çapında standartları olduğuna kaydeden Hikmet Yörür şunları da söyledi: “Başta AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede ahşap paletler bu standartlarda üretiliyor. Maalesef bugüne kadar ülkemizde bu standartlardaki üretimler sadece yabancı organizasyonlarca yapılıyordu. Biz yerli ve milli bir marka ortaya çıkarmak ve için yola çıktık. TSE bize inandı ve ülkemiz adına çok önemli işi birlikte başardık. Bu süreçte TOBB’de (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bize önemli destek verdi. Türkiye’de bugüne kadar yerli bir ahşap palet markamız ve yerli bir üretim organizasyonumuz yoktu. PALDER olarak, TRPAL ile bu konuda ilk ve en önemli adımı attık. Nihayet tüm dünyada geçerli standartları olan yüzde yüz yerli ve milli TRPAL, lisanslı üreticilerimiz tarafından imal edilmeye başladı.”
Denetimi TSE yapacak
Hikmet Yörür, TRPAL Markası ile PALDER tarafından verilen lisans ile 80x120, 120x80, 100x120, 120x100 başta olmak üzere 7 farklı ölçüde ahşap palet üretildiğini de ifade etti. Başkan Yörür, “Bu paletler ısıl işleme tabi olacak. Nemlilik oranı, sağlamlığı, tahta ve takoz kalınlıkları başta olmak üzere bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından haberli/habersiz denetime tabi tutulacak, denetimleri uygun sonuçlanan üreticiler lisans alarak ahşap paletleri piyasaya sürebileceklerdir. Yerli Ahşap paletin denetimlerinin de Standart hazırlama sürecinde olduğu gibi, yerli milli uygunluk değerlendirme kuruluşumuz olan TSE tarafından yapılması bize farkındalık katacaktır. TRPAL’in kalite güvencesi, lisans vereceğimiz üreticilerimize yapılacak etkin denetimler ile sağlanacak böylece, ürünlerimiz hem iç piyasada hem de ihraç ürünlerinde güvenle kullanılabilecek ve daha ekonomik olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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