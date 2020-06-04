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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fikirleriyle İnegöl’e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi

İHA

İnegöl Belediyesi'ne "İnegöl'ün Fikri" platformu aracılığıyla projenin başlangıcından bu yana Bin 617 vatandaş tarafından 2 Bin 521 öneri geldi. Belediye Başkanı Alper Taban, en çok fikir paylaşımında bulunan 3 vatandaşı makamında kabul ederek hediye takdiminde bulundu.

Fikirleriyle İnegöl’e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi

İnegöl Belediyesi’ne “İnegöl’ün Fikri” platformu aracılığıyla projenin başlangıcından bu yana Bin 617 vatandaş tarafından 2 Bin 521 öneri geldi. Belediye Başkanı Alper Taban, en çok fikir paylaşımında bulunan 3 vatandaşı makamında kabul ederek hediye takdiminde bulundu.
Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği günden bu yana her fırsatta dile getirdiği ortak akılla şehrin yönetimi konusunu somut olarak ortaya koyan İnegöl’ün Fikri projesi, geride kalan sürede şehirde küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşmasını sağladı. Vatandaşların hür iradeleriyle doğrudan İnegöl Belediyesine ilettiği projelerden bir kısmı hayata geçirilirken, bugüne kadar 1617 vatandaştan farklı yollarla toplam 2 Bin 521 proje İnegöl Belediyesine sunuldu.

En fazla öneri sunan 5 vatandaş makama davet edildi
Belediye Başkanı Alper Taban, bu süreçte fikir, öneri ve talepleriyle yatırımları yönlendirip şehrin gelişimine katkı sağlayan vatandaşları makamında ağırladı. En fazla öneride bulunan 5 kişi, hediye takdim edilerek onure edildi. Bugün 11.30’da makamında gerçekleşen buluşmaya Kemal Acar, Hüseyin Özgür Genel, Emre Yaşar, Abdulsamet Tilker ve Okan Torun davet edildi. Abdulsamet Tilker ile Okan Torun’un mazeret göstererek katılamadığı buluşmada, Başkan Taban Kemal Acar, Hüseyin Özgür Genel ve Emre Yaşar’la sohbet edip değerli fikirleri için teşekkürlerini iletti.
Buluşma sırasında açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün aramızda benim için çok değerli misafirlerimiz var. Kemal Acar ağabeyimiz ile Hüseyin Özgür Genel ve Emre Yaşar kardeşlerimiz buradalar. Onların ortak özelliği İnegöl şehrini sevmeleri, İnegöl sevdalısı olmaları ve bize fikir göndermeleri” dedi. Ortak akıl çağrılarını hatırlatan Başkan Taban, “Göreve başladığımız günden beri tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki gelin bu şehirle ilgili öngörülerinizi, öneri, istek, taleplerinizi, eleştiri ve şikayetlerinizi bizlere ulaştırın diyoruz. Çünkü bir Belediye Başkanı her konuda uzman olamaz. Dolayısıyla farklı bakış açılarından gelecek fikirler, küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşmasını sağlayabilir. Bundan dolayı bu fikirleri önemsiyoruz” diye konuştu.

Belediyeye 2 Bin 521 fikir sunuldu
Alper Taban, bu süreçte Bin 617 vatandaşın 2 Bin 521 fikirle belediyeye ulaştığını ifade ederek “Bu fikirler bize nasıl ulaşıyor. inegölünfikri.com adı altında bir web sitesi oluşturduk. Buradan yazabiliyor vatandaşlarımız bize. Gerekirse hazır bir proje varsa buradan dosya olarak yükleyebiliyor. Kısa bir metin de gönderebilir bu sadece seçeneklerden bir tanesi. Bunun yanı sıra WhatsApp ve 153 hattımızdan vatandaşlarımız bizlere ulaşabilir. Yine 'Ben Başkan Olsam' diye bir proje başlatmıştık. Fikir kutularına vatandaşlarımız düşünce ve görüşlerini atıyorlar. Arkadaşlarımız belirli aralıklarla bu kutulardan gelen fikirleri toplayıp hepsini benim önüme getiriyorlar. Ben de burada onları görmüş oluyorum. Dolayısıyla bunlar bizim için kendimizi, şehrimizi iyileştirmemiz adına, eksiklerimizi görmemiz adına ya da bu şehre daha değerli güzellikleri yaşatabilmek adına bu fikirleri alıyoruz. Proje ekibimiz var. Onlar da bu fikirleri değerlendirip geliştiriyorlar. Gelen fikirler üzerinden adımlar atılarak çalışmalar hayata geçiriliyor. Mesela iyilik hareketi böyle başladı. Dezenfekte tünelinin yapılması bize gelen bir fikirdi. Yaşlı ve çocuklara özel maske yapımı gelen bir fikirdi. Covid sürecinde pazarlarla ilgili düzenlemeler yaparsanız daha doğru olur. Gününde yapmaya çalışmayın gibi bildirimler geldi. Bunları belki bizler de düşünüyoruz ama vatandaşlarımızın da bir adım daha atarak bize iletmesi bizim için çok daha faydalı. Bu yıl belediyemizin kuruluşunun 150’nci yılı. Buna dair özel etkinlikler gençlere, çocuklara, yetişkinlere, özel vatandaşlarımıza gibi güzel fikirler gelmişti. Bunların bir kısmını bizler de düşünmüşüzdür ya da gelen fikirler üzerinden hayata geçirmeye çalışmışızdır ama her ne olursa olsun bizim için çok kıymetli. Biz vatandaşlarımızı bu şehirde sadece yaşayan ama önermeyen olarak değil bu şehirde yaşarken bu şehirle dertlenen, bu şehir için çırpınan, üreten, fikir veren duruma gelmelerini istiyoruz. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 arkadaşımız daha vardı. Bugün 5 kişiyi ağırlayacaktık ancak farklı sebeplerden dolayı gelemediler. Kendilerine küçük birer hediye vererek teşvik etmek, üretmeye devam etmelerini sağlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

’’ Vatandaşlarımız fikir üretmeye devam etsin’’
Taban, vatandaşların fikir üretmeye devam etmesini istediklerini de vurgulayarak “Buradaki Hüseyin Bey, Kemal Bey ve Emre Beyin diğer fikir verenlere göre farkı nedir, niçin bu organizasyon yapıldı derseniz; bize bugüne kadar en fazla öneriyi sunan 5 kişiyi davet etmek istedik. Abdulsamet Tilker ve Okan Torun arkadaşımız aramızda olamadılar. Biz inşallah hediyelerimizi onlara da ulaştıracağız. Aslında bu hediyelerin maddi karşılığı önemli değil. Marifet iltifata tabidir. Biz de o iltifata yapmak istedik. Bu işi bırakmayın, bu işin yayılmasında öncü olun istiyoruz. Vatandaşlarımız fikir üretmeye devam etsinler istiyoruz. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Taban, açıklama sonrası konuklarına fincan takımı hediye etti.

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