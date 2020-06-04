İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

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Bursa'da İnegölDomaniç karayolu üzeri Tahtaköprü mevkiinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; İnegölDomaniç yolunda meydana geldi. 63 yaşındaki A.M. idaresindeki 16 YC 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önündeki E.Y. idaresindeki 16 DBB 61 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralanmazken, araç sürücüsü A.M. ile araçta bulunan C.E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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