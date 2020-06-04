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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikada buhar hortumu patladı, işçi ölümden döndü

İHA

Fabrikada buhar hortumu patladı, işçi ölümden döndü

– Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında buhar hortumu patlaması sonucun bir işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar hortumu patladı. Patlama sonucu Ercan K. isimli işçi yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan K'nın çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Yanık ünitesindeki tedavisinin ardından işçi taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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