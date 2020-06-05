Gemlik’te kaza yapan araç takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu: 3 yaralı

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Bursa’nın Gemlik İlçesinde kontrolden çıkan araç 300 metre takla atarak zeytinlik araziye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik Umurbey Mahallesi Hisartepe kavşağında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Gemlik İlçe merkez istikametine giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak zeytin tarlasına uçtu. Araçta 3 kişi hafif yaralanırken, 300 metre takla atarak sürüklenen araçta maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılken, 155 ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç ise çekici yardımı ile çıkartılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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