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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 2 bin 500 personelin katıldığı 'Şehit Erman Özcan' operasyonu (2)

DHA

OYUNCAK BEBEKLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Bursa´da polis memuru Erman Özcan'ın, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede düzenlenen operasyon, havadan görüntülendi. Çok sayıda adrese yapılan baskında, bir evin salonunun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu oyuncak bebeklerin içine gizlediği tespit edildi. Gözaltına alınan 50 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN 2020-06-05 07:38:14

Bursa'da 2 bin 500 personelin katıldığı 'Şehit Erman Özcan' operasyonu (2)

<br>OYUNCAK BEBEKLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI<br>Bursa´da polis memuru Erman Özcan'ın, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede düzenlenen operasyon, havadan görüntülendi. Çok sayıda adrese yapılan baskında, bir evin salonunun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu oyuncak bebeklerin içine gizlediği tespit edildi.<br>Gözaltına alınan 50 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-05 07:38:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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