Bursaspor 15 günde 4 maça çıkacak

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden TFF 1´inci Lig´e dönüş sürecindeki ilk 4 haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Bursaspor; 15 günlük süreçte 4 maça çıkacak.<br>Bursa temsilcisinin Süper Lig´e dönüş yolundaki son virajı 20 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Saat 17.30´daki randevuda Bursaspor, Keçiörengücü´ne konuk olacak. Akabinde 30´uncu haftanın açılış mücadelesinde yeşil beyazlılar, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00´de evinde Adanaspor´u ağırlayacak. Ligin 31´inci hafta mücadelelerinde ise maçlar hafta içi oynanacak. Bursaspor da, 30 Haziran Salı günü saat 20.00´de Giresunspor´a konuk olacak. Aynı haftada Bursaspor´un rakibi bu kez 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00´deki rakibi Altınordu olacak.<br>Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligde Bursaspor, 97 gün sonra sahaya çıkacak. Bursaspor Kulübü´nün, lige hazırlık sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu´na yaptığı hazırlık maçı başvurusu reddedilmişti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-05 11:02:02<br>
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