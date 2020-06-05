Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet İNANDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazadan şans eseri son anda kurtuldu.<br>Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi´nde meydana geldi. Fatih Murat Kızılarslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AEA 437 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi. Kaza anında yolda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Derya EVREN<br>2020-06-05 11:32:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.