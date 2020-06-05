TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar sözleşmesini uzattı

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında başarılı pivotu Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.<br>ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları başladı. Mavi-yeşilliler, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kulüp altyapısından yetişen pivot Muhsin Yaşar ile yeniden anlaşma sağladı. 1995 doğumlu ve 2.08 boyundaki oyuncunun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılırken, 2019-2020 sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi´nde 9.7 sayı-3 ribaund; Eurocup´ta ise 7.4 sayı-2.6 ribaund ortalamalarını sergilemişti.<br>MUHSİN YAŞAR KİMDİR?<br>31 Aralık 1995 doğumlu ve 2.08 boyundaki Muhsin Yaşar, TOFAŞ Spor Kulübü altyapısından yetişti. Center forward (5) pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, 2014 yılında profesyonelliğe adım attı. 2015-2016 Sezonunda Türkiye Basketbol Ligi´nde 28 maçta görev yapan Muhsin Yaşar, 4.4 sayı-2.5 ribaund; Türkiye Basketbol 2. Ligi´nde ise TOFAŞ Gelişim formasıyla parkeye çıktığı 14 maçta 15.5 sayı-8 ribaund-1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.<br>Aynı zamanda 2015 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası´nda U20 Milli Takım forması giymiş ve üçüncü olan Ay-Yıldızlı takımda maç başına 9.1 dakikayla oynarken, 3.6 sayı-2.2 ribaund ortalamalarını tutturmuştu.<br>Muhsin Yaşar, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye Basketbol Ligi´nde 18 maçta 2.9 sayı, 1.3 ribaund; Türkiye Basketbol 2. Ligi´nde de pilot takım TOFAŞ Gelişim´le 16 maçta 13.5 sayı-7.8 ribaund-7.8 asist ortalamalarıyla görev yaptı.<br>2017-2018 Sezonunda Basketbol Süper Ligi´nde süre aldığı 36 maçta 2.8 sayı-1.2 ribaund; Eurocup´ta ise 7 maçta 1.4 sayı ortalamalarıyla oynayan Muhsin Yaşar, 2018-2019 sezonunda ise BSL´de 32 maçta 4.8 sayı-2.1 ribaund; Eurocup´ta da 7 maçta 4 sayı-1.4 ribaund ortalamalarına imza attı.<br>2019-2020 Sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi´nde 9.7 sayı-3 ribaund; Eurocup´ta ise 7.4 sayı-2.6 ribaund ortalamalarını sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-05 12:30:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.