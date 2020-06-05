TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar sözleşmesini uzattı

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında başarılı pivotu Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.<br>ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları başladı. Mavi-yeşilliler, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kulüp altyapısından yetişen pivot Muhsin Yaşar ile yeniden anlaşma sağladı. 1995 doğumlu ve 2.08 boyundaki oyuncunun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılırken, 2019-2020 sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi´nde 9.7 sayı-3 ribaund; Eurocup´ta ise 7.4 sayı-2.6 ribaund ortalamalarını sergilemişti.<br>MUHSİN YAŞAR KİMDİR?<br>31 Aralık 1995 doğumlu ve 2.08 boyundaki Muhsin Yaşar, TOFAŞ Spor Kulübü altyapısından yetişti. Center forward (5) pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, 2014 yılında profesyonelliğe adım attı. 2015-2016 Sezonunda Türkiye Basketbol Ligi´nde 28 maçta görev yapan Muhsin Yaşar, 4.4 sayı-2.5 ribaund; Türkiye Basketbol 2. Ligi´nde ise TOFAŞ Gelişim formasıyla parkeye çıktığı 14 maçta 15.5 sayı-8 ribaund-1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.<br>Aynı zamanda 2015 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası´nda U20 Milli Takım forması giymiş ve üçüncü olan Ay-Yıldızlı takımda maç başına 9.1 dakikayla oynarken, 3.6 sayı-2.2 ribaund ortalamalarını tutturmuştu.<br>Muhsin Yaşar, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye Basketbol Ligi´nde 18 maçta 2.9 sayı, 1.3 ribaund; Türkiye Basketbol 2. Ligi´nde de pilot takım TOFAŞ Gelişim´le 16 maçta 13.5 sayı-7.8 ribaund-7.8 asist ortalamalarıyla görev yaptı.<br>2017-2018 Sezonunda Basketbol Süper Ligi´nde süre aldığı 36 maçta 2.8 sayı-1.2 ribaund; Eurocup´ta ise 7 maçta 1.4 sayı ortalamalarıyla oynayan Muhsin Yaşar, 2018-2019 sezonunda ise BSL´de 32 maçta 4.8 sayı-2.1 ribaund; Eurocup´ta da 7 maçta 4 sayı-1.4 ribaund ortalamalarına imza attı.<br>2019-2020 Sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi´nde 9.7 sayı-3 ribaund; Eurocup´ta ise 7.4 sayı-2.6 ribaund ortalamalarını sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-05 12:30:36<br>
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