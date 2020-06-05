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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: Bu yaz su sorunu olmayacak

DHA

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)YAĞIŞLARDA yüzde 53 azalma olduğunu, Bursa'nın son 100 yılın en kurak 5. yılını yaşadığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrin muhtelif noktalarında 50 su kuyusu açtık. 200 metre derinlikte saniyede 20 litre debiye sahip sağlıklı suya ulaşılırken, sorunsuz yaz geçirmek için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Yeter ki Bursa'da hiçbir hemşehrimizin su meselesi olmasın" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Çevre Günü nedeniyle sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ile mayıs ayında su tüketiminin yüzde...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: Bu yaz su sorunu olmayacak

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)YAĞIŞLARDA yüzde 53 azalma olduğunu, Bursa'nın son 100 yılın en kurak 5. yılını yaşadığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrin muhtelif noktalarında 50 su kuyusu açtık. 200 metre derinlikte saniyede 20 litre debiye sahip sağlıklı suya ulaşılırken, sorunsuz yaz geçirmek için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Yeter ki Bursa'da hiçbir hemşehrimizin su meselesi olmasın" dedi.<br>Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Çevre Günü nedeniyle sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ile mayıs ayında su tüketiminin yüzde 20 arttığını, yaz aylarında muhtemel susuzluk yaşamamak için altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Şehrin muhtelif noktalarında 50 su kuyusu açtık. 200 metre derinlikte saniyede 20 litre debiye sahip sağlıklı suya ulaşılırken, sorunsuz yaz geçirmek için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Yeter ki Bursa'da hiçbir hemşehrimizin su meselesi olmasın. Nüfusumuz 3 milyona ulaştı, hali hazırda 1 milyon 375 bin aboneye hizmet veriyoruz. Mevcut üretim yılda 154 milyon metreküp; tüketim 147 milyon metreküp. BUSKİ'de 889 bin metreküp kapasiteli 812 su deposu mevcut. Büyükşehir Belediyesi ile akıllı su yönetimine geçerek DSİ'nin belirlediği yüzde 25'in altında su kaybı yaşıyoruz. İçme yağmur suyu kanalizasyon yenilenmesiyle kayıp kaçak yüzde 20,48 olarak gerçekleşti. Bursalıların su israfından kaçınarak gelecek nesiller için iş birliği içinde olması gerekmektedir. Sorun yaşamamak için tedbirlerimizi bugünden almak zorundayız. Daha yeşil ve daha temiz Bursa için şehir genelinde atık yönetimi, iklim dostu yönetim, hava su toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme açısından önemli çalışmalar, doğaya saygılı, tasarrufu esas alan anlayışı benimsiyoruz" dedi.<br>Sokağa çıkma ile tabiata fırsat verildiğinde hızlıca kendini yenilediğine şahit olduk diyen Alinur Aktaş, "Yunuslar sahillerimizde mutlulukla dans ederken, yeşilin adeta topraktan fışkırdığını gördük. Temiz hava ve temiz su ile temiz gıdayı keşfettik. Her şerde hayır vardır düsturuyla geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkartarak bu süreci fırsata çevirmeliyiz" diye konuştu.<br>`HAMİTLER BOTANİK PARK'A DÖNÜŞECEK´<br>Alinur Aktaş, Hamitler'deki depolama tesisinin 30 yıllık kullanım süresinin 2027 yılında biteceğini, mevcut durumda yüzde 60 doluluk oranına rağmen buranın Botanik Parkı'na dönüştürüleceğini söyledi. Hamitler Depolama tesisinin 12-13 mahalle 350-400 bin nüfusu çevrelediğini anlatan Başkan Alinur Aktaş, şehrin batı ve kuzey noktalarında araştırma yaptıklarını bundan sonra Hamitler'in botanik parka dönüşeceğini belirterek, "Bunu seçim öncesi de söz vermiştim. Kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnegöl Yenişehir İznik atıklarının bertaraf edildiği katı atık düzenleme sahası 2011 yılında faaliyete başladı. 2040 yılına kadar kullanılması hedeflenmekte. İnegöl düzenli depolamada mekanik ayırma biyolojik yakıt üretiminin tesisi ihale gerçekleştirilip, çalışmalara başlandı. Ara istasyon ile İnegöl düzenli depolama sahasına giden atık yüzde 40 azalıp enerji üretimi gerçekleşecek. 130 milyon yatırım belediyeye külfet olmadan yüklenici tarafından yapılacak. Yenikent ve İnegöl'de metan gazından enerji elde ediliyor. 12,2 megavat elektrik üretimi gerçekleşme ile 60 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Gelişigüzel atık dökülen ilçelerdeki düzensiz alanlar kapatılıyor. 29 düzensiz depolama alanının 25´i kapatıldı. 325 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. 4 dağ ilçesini de kapatacağız. 2018 yılında bakanlık koordinasyonunda `Sıfır atık projesi´ kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. 2019 yılında sadece belediye binasında 9 ton atık tasarrufu ile 161 ağaç kurtarıldı. 7 ton plastik dönüşümü, 3 ton cam dönüşümü ile tasarruf sağlandı. Belediye binamız Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık belgesiyle ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolle çevre bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. 22 okulda 1100 öğrenciye eğitim verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hava kirliliğini önleme, gürültü kirliliğini önleme gibi projeleri hassasiyetle uyguluyoruz. Dere kenarlarına kaçak hafriyat dökümünün önüne geçmek için 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Çevre katliamına yol açanlar havadan karadan takip altına alındı" dedi.<br>`SU KAYNAKLARINI TASARRUFLU KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ´<br>Su kaynaklarının tasarruflu kullanımına özen gösterdiklerini hatırlatan Aktaş, "DSİ verilerine göre yıllık kişi başı kullanılabilir su bin 350 metreküp. Meteoroloji verilerine göre,yağış miktarı 2019 sonbaharda geçen yıla göre yüzde 47 azaldı. Yağışlarda mevsim normali yüzde 53 azalma yaşandı. Bursa'da son 100 yılın en kurak 5.yılını, son 75 yılın en sıcak mayıs ayını yaşadık. Bursa'nın merkez ve ilçelerinin su sıkıntısı çekmemesi için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Son 1 yılda gerçekleşenlere ilâveten Bursa'yı 2050 yılında kesinlikle su sıkıntısı çekmeyecek şehir hâline getireceğiz. Çınarcık Barajı ile ilgili projeleri DSİ hazırlıyor. 6 ayda bitirilecek proje ile herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacak. Çınarcık Barajı'nın kapasitesi Doğancı ve Nilüfer Barajı'ndan çok fazla olacak. 2 yılda Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Küçükkumla, Akçalar Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de de 7 noktada 305 milyon liralık atık su arıtma tesisi açılışı yaptık. Körfezdeki imalat çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin atık suları arıtılıyor. Gemlik ve Mudanya'da denizin kirlenmesi engellenirken, Uluabat'ın korunması amaçlanmakta. İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey'de ihalesi tamamlanıp başlayacak çalışmalarla kayıp kaçak yüzde 50´den yüzde 20´ye düşecek. 400 milyon liralık altyapı yatırımı yapıyoruz" dedi.<br>SU FATURALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ<br>Başkan Aktaş, su faturalarıyla ilgili sorulara da açıklık getirerek, "Biz ocak, şubat ve mart aylarında tüketim neyse bunu üçe böleceğiz. Ortalamasını alacağız" demiştik. Yüzde 50´sini nisan ayında fatura ettik. Mayıs ayında yüzde 80'inini faturalandırdık. Ocak, şubat ve mart ortalaması 10 metreküp ise yarısını nisanda fatura ettik. 12 metreküp tükettiyse 7 metreküp fark buradan oluştu. Mayıs ayında yüzde 80 okuma yaptık. 8 metreküplük fatura gönderdik. 4 metreküp fark ile iki aylık 11 metreküp oluştu. 11 metreküpü üçe böleceğiz. Haziran ayından itibaren yansıttık ama 15 metreküpten fazla faturalandırma yapmadık. Kalan açığı ise temmuz ve ağustosa ekleyeceğiz. İlçe belediyeleri katı atık toplama bedellerinin hepsini bize fatura ettiler. Nihayetinde haziran ayında 15 tonluk fatura görürseniz şaşırmayın. Genele bakıldığında tüketimin yüzde 78'i 12 tona kadar. Bu alacaktan vazgeçmek için Bakanlar Kurulu kararı lazım. Nisan ayında oluşan farkı haziran, temmuz ve ağustos ayına dağıtmış olduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-06-05 13:05:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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