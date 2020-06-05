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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parklara ‘normalleşme’ bakımı

İHA

Yıldırım Belediyesi,koronavirüs salgını tedbirlerinin azaltıldığı ve normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde parklardaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Parklara ‘normalleşme’ bakımı

Yıldırım Belediyesi,koronavirüs salgını tedbirlerinin azaltıldığı ve normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde parklardaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan parklarda bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normalle süreci ile bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki park ve yeşil alanlarda kosa, temizlik, tanzim ve budama çalışmaları gerçekleştirerek şehre estetik görünüm kazandırılıyor. Park ve bahçelerde çalışma yapan ekipler hem ağaçlar ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor.
Daha güzel, daha yeşil bir Yıldırım hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaşanabilir, modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir Yıldırım görüntüsü hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi park ve bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da yeşil kimliğiyle anılan Yıldırım ve Bursa’nın hak ettiği güzelliklere tekrar ulaşması için yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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