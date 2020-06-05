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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO 131 yaşında

İHA

Türkiye'nin yerli üretim ve ihracat üssü Bursa'nın sanayi ve ticaret hayatına yön veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 131. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

BTSO 131 yaşında

Türkiye’nin yerli üretim ve ihracat üssü Bursa’nın sanayi ve ticaret hayatına yön veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 131. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO 131 yaşında. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrasında BTSO’nun Kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında Bursa İl Müftüsü İzani Turan dua okudu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 6 Haziran 1889 tarihinde Kozahan’da kurulduğunda 70 üye ile faaliyetlerine başlayan BTSO’nun bugün 45 bin üyesi ile Bursa ve ülke ekonomisi için çalışmaya devam ettiğini söyledi. BTSO Yönetim Kurulu olarak 2013 yılında devraldıkları hizmet bayrağını çok daha ileriye taşımak için hayata geçirdikleri 40’tan fazla projenin Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Bu süreçte Odamızın çalışmalarına katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen tüm meclis, komite ve konsey üyelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle gayret göstermeyi sürdüreceğiz” dedi.
Covid19 salgını dolayısıyla çok zor bir dönemden geçildiğini anımsatan Başkan Burkay, Türkiye’nin sağlık, ekonomi ve sosyal alanda başarılı bir sınav verdiğini belirtti. Başkan Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, toplumumuzun duyarlılığı, yardımlaşma ve işbirliği bilinciyle salgınla mücadelede dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasında yer aldık. BTSO olarak bizler de üyelerimizin sorunlarının, talep ve önerilerinin takipçisi olduk. Gerek iş dünyamızın gerekse de toplumumuzun tüm kesimlerinin talep ve ihtiyaçlarıyla şekillenen destekler sayesinde yaşadığımız krizin en az hasarla atlatılması için güçlü bir temel oluşturulduğuna inanıyoruz. Salgın sonrası dönemde kent olarak ortaya koymuş olduğumuz örnek birliktelik yeni başarılara ulaşmamıza da imkan sağlayacaktır” diye konuştu.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise yaptığı konuşmada BTSO’nun kurulduğu günden bu yana savaşlardan küresel ekonomik krizlere, afetlerden salgınlara kadar birçok tarihi olaya şahitlik ettiğini hatırlattı. Tüm zor dönemlere rağmen BTSO’nun kent ekonomisinin ve sosyal hayatının gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade eden Uğur, “Odamız, 131 yıldır olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor günlerde de Bursa için çalışmaya devam etmektedir. Kentin köklü bir kurumu olarak bu dönemde de büyüklüğüne ve tarihine yakışır bir şekilde sorumluluk alan Odamız, üyelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda çok önemli adımlar atıyor. Yaşadığımız süreçte yoğun bir çalışma trafiği yürüten Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a, Yönetim Kurulumuza ve Meclis Üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Odamızın 131. yılını kutluyor, Odamızı kuran ve bugünlere getiren herkese ve tüm değerli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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