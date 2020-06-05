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MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya sektöründe eski günlerimize döneceğiz

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İSTANBUL Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, normalleşme sürecinde mobilya sektöründeki beklentileri açıkladı. Mobilya sektörünün dünyada bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü için aslında yeni bir başlangıcı, yeni bir bakış açısını da kazandığımız bir dönem oldu. Çünkü son 20 yıldır Türkiye mobilyası dünya ticaretinde tasarımda, kalitede kendinden söz ettiren en önemli ülke oldu" dedi. Başkan Güleç...

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya sektöründe eski günlerimize döneceğiz

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İSTANBUL Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, normalleşme sürecinde mobilya sektöründeki beklentileri açıkladı.<br>Mobilya sektörünün dünyada bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü için aslında yeni bir başlangıcı, yeni bir bakış açısını da kazandığımız bir dönem oldu. Çünkü son 20 yıldır Türkiye mobilyası dünya ticaretinde tasarımda, kalitede kendinden söz ettiren en önemli ülke oldu" dedi. Başkan Güleç Türkiye'nin mobilya sektöründe Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke olduğunu dile getirerek, "Şunu iddia edebiliriz; mobilya sektöründe Çin'den sonra dünyada en fazla büyüyen ülke olduk. Şimdi bu süreci nasıl yöneteceğiz? Türkiye´nin tedarik zincirine çok daha rahat girebileceği yeni bir formül var. Bu nedir? Dijital dünyayla entegre olup, dünya pazarından pay alma süreci. Burada avantajımız şu, bizden daha önce üretim yapan, bizden daha önce ticaret yapan, bizden daha önce tasarım yapan ülkelerle baş başa noktaya geldik. Yani bugün dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız vakit, bazı gelişmiş ülkelere baktığımız vakit, yani Çin'e, Vietnam'a baktığımız vakit, yani mobilyada güçlü bütün ülkelere baktığımız vakit, aslında aynı aşamadan başlıyoruz ama bir farkla, Türkiye mobilyacısı, Türkiye girişimcisi son 20 yılda yaptığı bağlantıları dijital dünyaya çok çabuk entegre edecek düzeyde, bilgisinde ve kavrayışında. Bu fırsatı biz şöyle görüyoruz; diyoruz ki her zaman bir maçın devreleri var, evreleri var. Maçın ikinci yarısında diyoruz ki, Türkiye mobilyası artık tasarımı ile kalitesi ile dünya pazarında pay almaya devam edecek" diye konuştu.<br>'1 HAZİRAN İTİBARIYLA EFSANE GERİ DÖNDÜ DİYECEĞİZ'<br>Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte ihracatın da artacağını kaydeden Başkan Güleç, "Ticari olarak baktığımız vakit, 350 milyon dolardan 15 yıl kadar bir sürede 3,5 milyar dolara ulaştık. Ama son süreçte baktık ki, Ocak ayında Türkiye mobilyası ihracatını yüzde 23 artırdı. Şubat ayında yüzde 15 artırdı. Mart ayında ihracatımız maalesef yüzde 15 düştü. Nisan ayında yüzde 50 düştü. Mayıs ayında yüzde 42 düştü. Dünya ile karşılaştırdığımız vakit, aslında dünyada herkes mobilyada düştü. Yeni şartlarımızı nasıl fırsata çevireceğimizin anlayışını aslında şunu görüyoruz; geçen sene Haziran ayında Ramazan Bayramı tatilimiz 9 günlüktü. Dolayısıyla ihracatımız bir önceki yıla göre zaten yüzde 20 düşmüştü. Ama bir farklılık yaşatacağız. Moral ve motivasyon için bütün üreticilerimizle, bütün ihracatçılarımızla şunu göreceğiz ki, Haziran ayı ihracatımız inşallah yüzde 20 geçen senenin ihracatına göre artacak ve bu bir dönüm noktası olacak. Çünkü bugün Avrupa kapılarını açıyor. Dünyada yeni normal anlayışa bir dönüş var. Artık mobilyacımız da üretimlerine başladı, ihracata başladı, tasarıma başladı. Artık 1 Haziran'la beraber biz diyoruz ki, eski günlerimize döneceğiz. Hani meşhur bir söz var 'Efsane Geri Döndü' diyeceğiz. Mobilya sektöründe efsane geri döndü diyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-05 16:44:13<br>

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