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Bursasporlu Seleznov: İlk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'un santrforu Yevgen Seleznov, şampiyonluğa dair yaptığı değerlendirmede "İlk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Herkesin maçları çok özlediğini dile getiren Ukraynalı santrfor, "Tek sorun var, taraftar olmayacak. Taraftarsız futbol, futbol değildir" diye konuştu. Bursaspor´un deneyimli santrfor oyuncusu Yevgen Seleznov, açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan karantina sürecini değerlendiren Ukraynalı santrfor, "Bütün dünyada aynı durum vardı, bütün ligler durduruldu. Herkesin idmanlara devam etmekten dolayı...

Bursasporlu Seleznov: İlk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'un santrforu Yevgen Seleznov, şampiyonluğa dair yaptığı değerlendirmede "İlk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Herkesin maçları çok özlediğini dile getiren Ukraynalı santrfor, "Tek sorun var, taraftar olmayacak. Taraftarsız futbol, futbol değildir" diye konuştu.<br>Bursaspor´un deneyimli santrfor oyuncusu Yevgen Seleznov, açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan karantina sürecini değerlendiren Ukraynalı santrfor, "Bütün dünyada aynı durum vardı, bütün ligler durduruldu. Herkesin idmanlara devam etmekten dolayı mutlu olduğunu düşünüyorum. Herkes maçları çok özledi. Tek sorun var, taraftar olmayacak. Taraftarsız futbol, futbol değildir. Ben de bu süreçte evde kaldım, havalimanları ve ülke sınırları kapalıydı arada ata bindim, sürekli evde kalmak zor bir şey" dedi.<br>Sahalara dönüşe ilişkin de konuşan Seleznov, "İdmanlara sakatlıkla döndüm, sadece ben karantinada sakatlanabilirim. Karantinada futbol oynamaya çalışırken, ayak parmağımı kırdım. O yüzden sakat bir şekilde döndüm ama şu an iyiyim" diye konuştu.<br>"HERKES KALAN HAFTALARIN ÖNEMİNİN FARKINDA"<br>TFF 1´inci Lig´de kalan 6 haftalık dönemi de değerlendiren Ukraynalı santrfor, "Herkes kalan haftaların öneminin farkında. Kendi içimde düşündüğümde, ilk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum ama önce bunu gerçekleştirmemiz lazım. Önümüzde zorluklar var, Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağız, sentetik sahaları var. En son 5 sene önce sentetik sahada oynamıştım. Tabii ki ilk önce bunu gerçekleştirmemiz lazım, havalar da çok sıcak bu da zorlayacak" ifadelerini kullandı.<br>"SEZON BAŞINDAKİ HEYECAN İLE BAŞLAYACAĞIZ"<br>Bursaspor´un iyi bir hücum gücünün olduğuna işaret eden Seleznov, "Özellikle atak oyuncuları olarak takımın 10 numara olduğunu söyleyebilirim, başka takımlarda bu kadar geniş ve bu kadar iyi atak oyuncularının olduğu kadro görmemiştim. Son 4-5 maçta özgüven sorunu yaşadık, belki de taraftarın olmamasıyla da ilgiliydi. Karantina süreci iyi geldi diye düşünüyorum, sezonun geri kalanına tıpkı sezon başındaki heyecan ile başlayacağız" yorumunu yaptı.<br>Seleznov ayrıca, taraftara da çağrıda bulunarak "Taraftarı çok seviyorum, böyle bir taraftar hiç görmedim. Çılgın gibiler" ifadesini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-05 17:55:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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