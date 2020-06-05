Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulkadir Yazar (64), hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 17.30 sıralarında, BursaAnkara yolundaki Çitli Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Ömer Çağlar (24) yönetimindeki 60 HJ 880 plakalı otomobil, kavşakta Abdulkadir Yazar'ın kullandığı 16 KDR 62 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Yazar, yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Yazar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yazar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-05 19:45:05<br>

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