Bir ayda 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı (2)

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<br>ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI<br>İnegöl'de son bir ayda 6 hırsızlık olayına karışarak yakalanan Ahmet Sabitoğlu (20), Onur A. (18) ve Remzi H. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Sabitoğlu ve Remzi H. tutuklandı. Onur A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.<br>'KORONAVİRÜSE YAKALANDIM' DEDİ<br>Adliyenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 kişiden, Ahmet Sabitoğlu'nun kendisinin koronavirüslü olduğunu söylemesi üzerine test yapıldı. Ciğer filmi çekilen ve herhangi bir sorun görülmeyen Ahmet Sabitoğlu, doktor onayının ardından Remzi H. ile birlikte cezaevine gönderildi. Ahmet Sabitoğlu'nun koronavirüs testinin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-05 21:35:51<br>

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