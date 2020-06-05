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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir ayda 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı (2)

DHA

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI İnegöl'de son bir ayda 6 hırsızlık olayına karışarak yakalanan Ahmet Sabitoğlu (20), Onur A. (18) ve Remzi H. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Sabitoğlu ve Remzi H. tutuklandı. Onur A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 'KORONAVİRÜSE YAKALANDIM' DEDİ Adliyenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 kişiden, Ahmet Sabitoğlu'nun kendisinin koronavirüslü olduğunu söylemesi üzerine test yapıldı. Ciğer filmi çekilen ve herhangi bir sorun görülmeyen Ahmet Sabitoğlu, doktor onayının...

Bir ayda 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı (2)

<br>ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI<br>İnegöl'de son bir ayda 6 hırsızlık olayına karışarak yakalanan Ahmet Sabitoğlu (20), Onur A. (18) ve Remzi H. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Sabitoğlu ve Remzi H. tutuklandı. Onur A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.<br>'KORONAVİRÜSE YAKALANDIM' DEDİ<br>Adliyenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 2 kişiden, Ahmet Sabitoğlu'nun kendisinin koronavirüslü olduğunu söylemesi üzerine test yapıldı. Ciğer filmi çekilen ve herhangi bir sorun görülmeyen Ahmet Sabitoğlu, doktor onayının ardından Remzi H. ile birlikte cezaevine gönderildi. Ahmet Sabitoğlu'nun koronavirüs testinin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-05 21:35:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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