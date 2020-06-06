BUTEKOM, sanayi-doktora programında en fazla doktora öğrencisi desteği hak eden kurum oldu

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi’nin (BUTEKOM), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliği ile hazırladığı projeler desteklenmeye hak kazandı. BUÜ’den 17, BTÜ’den 3 olmak üzere toplam 20 doktora öğrencisi için destek alan BUTEKOM, bu alanda Türkiye’nin lider kurumu oldu.

TÜBİTAK 2244Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısında desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversitesanayi iş birliğiyle yetiştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı kapsamında BUTEKOM’un Bursa’daki her iki üniversite ile ortaklaşa hazırladığı projeleri destek almaya hak kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 17, Bursa Teknik Üniversitesi’nden 3 olmak üzere toplamda 20 doktora öğrencisi ile teknik tekstil, tekstilde çevre ve sürdürülebilirlik, tekstilde nanoteknoloji uygulamaları, kompozit malzemeler ve kompozit malzemelerde kullanılan tekstil preformları konularında araştırma grupları kuracak olan BUTEKOM, doktora tez projelerinin daha etkin ve kaliteli hazırlanmasına altyapı sağlayacak. Bununla birlikte Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimlilik Merkezi imkanları kullanılarak doktora öğrencilerinin yalınlaşma, dijitalleşme ve enerji verimliliği alanlarında tez projeleri çalışmalarına da destek olunacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa sanayisinin bilgi temelli ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanan yeni nesil sanayi anlayışına uygun şekilde dönüşümünü sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Nitelikli insan kaynağını bu dönüşümün ‘olmazsa olmazı’ olarak gördüklerini belirten Başkan Burkay, “Özellikle sanayide istihdam edilen doktoralı mezun sayısının artmasının yüksek katma değerli üretime geçiş sürecine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde önemli bir işbirliği ve çalışma süreci yürütüyoruz” dedi.

BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri, Model Fabrika ve EVM gibi projelerdeki tüm potansiyeli üniversitelerin hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Burkay, “Akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısını artırmak amacıyla üniversitede çalışmalarını yürüten araştırmacıları destekliyoruz. Bu kapsamda başlatılan TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı çağrısına BUTEKOM iki proje ile başvuruda bulunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucu hem Bursa Uludağ Üniversitesi hem de Bursa Teknik Üniversitesi ile hazırlanan projelerimiz desteklenmeye hak kazandı. Program dahilinde teknik tekstil, nanoteknoloji ve kompozit malzemeler gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yapılacak. İşbirliğimizin iş dünyamız ve üniversitelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında 19 proje ve 77 doktora araştırmacısı için destek almaya hak kazandığını söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok Doktora Araştırmacı desteği alan üniversite olduğunu kaydeden Rektör Kılavuz, “Destek almaya hak kazanan 19 projemizden biri de BUTEKOM ile yaptığımız başvuru oldu. 17 doktora araştırmacımız BUTEKOM altyapısından istifade ederek tez çalışmalarını gerçekleştirecek. Yapılacak çalışmaların Bursa’nın hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inanıyor, üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik destekleri dolayısıyla BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TÜBİTAK’tan 23 proje için destek almaya hak kazanan BTÜ’nün bu alanda Türkiye’de ilk sırada yer aldığını söyledi. 10 yıllık genç bir üniversite olarak elde edilen başarının üniversiteleri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Karademir, toplam 71 doktora öğrencisi için Sanayi Doktora Programı’ndan destek alacakları bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.