Uludağ´da aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA´daki Uludağ´da yiyecek bulamayan bir ayı, dağın eteklerine inip çöp konteynerinde yemek aradı. O anlar amatör kameraya yansıdı.<br>Koronavirüs pandemisi nedeniyle ziyaretçi sayısının düştüğü Uludağ´da, ayılar da yiyecek bulmakta zorlanırken, gece saat 02.00 sıralarında bir ayı dağın eteklerine kadar indi. Buradaki bir çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı, bulduğu yiyecekler ile beslendi. O anlar bir vatandaşın amatör kamerasına yansırken, karnını doyuran ayı daha sonra geldiği yöne geri dönerek gözden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-06 12:03:47<br>

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