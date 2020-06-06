Bursa'da iki ilçeye 112 istasyonu

Bursa'da iki yeni 112 istasyonu hizmete girdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından acil sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha çabuk ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda ihtiyaç görülen Gemlik Küçükkumla ve Karacabey Boğazı’nda iki yeni 112 istasyonu açıldı. Böylece il genelindeki acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 82'ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, yaz döneminin gelmesiyle Gemlik Küçükkumla ve Karacabey Boğazı’nda artan nüfus yoğunluğuna göre iki istasyonu hizmete sunduklarını belirtti. Kaşıkcı, “İlimizde 82 noktada bulunan acil sağlık istasyonlarımız ile acil durum vak'alarına hızla ulaşıyoruz. Bunun haricinde sahillere yönelik aldığımız tedbirler doğrultusunda Eşkel’de hizmet vermek için bir ekip de görevlendireceğiz” şeklinde konuştu.

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