Bisikletin demiri kalçasına saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Bu çocuk artık çok ünlü!

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisikletin yırtılan semerindeki demir, Mert E.'nin (10) kalçasına saplandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Mert, tedaviye alındı.<br>Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'taki parkta meydana geldi. Mert E., bisikletiyle park içinde gezmeye başladı. Bu sırada süngeri yırtılan semerdeki demir, Mert´in kalçasına saplandı. Mert'in bağırdığını duyan mahalleli durumu İnegöl İtfaiyesi'ne ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, bisikletin semerini kesip çocuğu kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-06 19:27:28<br>

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