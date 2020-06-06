Bursaspor stadyumda çalıştı

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.<br>Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından beyaz ve yeşil olarak ikiye ayrılan takım, 35'er dakikalık antrenman maçı yaptı. Beyaz takım sahadan 3-1 galip ayrılırken beyaz takımın gollerini Ali Akman, Kerem Can Akyüz ve Selçuk Şahin kaydetti, yeşil takımın tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.<br>Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-06 21:46:16<br>
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