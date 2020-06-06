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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor stadyumda çalıştı

DHA

Bursaspor stadyumda çalıştı

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.<br>Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından beyaz ve yeşil olarak ikiye ayrılan takım, 35'er dakikalık antrenman maçı yaptı. Beyaz takım sahadan 3-1 galip ayrılırken beyaz takımın gollerini Ali Akman, Kerem Can Akyüz ve Selçuk Şahin kaydetti, yeşil takımın tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.<br>Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-06 21:46:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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