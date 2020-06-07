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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınav stresine korona da eklendi

İHA

Korona virüs sürecinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, daha fazla stres ve endişe taşıyor.

Sınav stresine korona da eklendi

Korona virüs sürecinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, daha fazla stres ve endişe taşıyor.
Her yıl sınava giren birçok öğrencide sınavın getirmiş olduğu strese bir de Covid19 salgını endişesinin eklendiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Sınavın getirmiş olduğu psikolojik strese bir de salgın sürecinin belirsizliği eklenince öğrenciler için sınav hazırlık süreci büyük anlamda değişti. Sınav tarihlerinin değişmesiyle ilgili tartışmaların sona ermesiyle birlikte salgın sürecinde sınava girecek öğrenciler eğitim aldıkları kurumların da kapanmasıyla kalan sürede sınav hazırlıklarına kendileri devam etmeye başladılar. Salgın sebebiyle hem sınav öncesi dönem hem de sınav anı için birtakım yeni önlemler alındı. Bu noktada sınava girecek gençlerin endişelerinin her zamankinden biraz daha fazla olması yaşanan tüm bu süreç göz önünde bulundurulduğunda oldukça anlaşılabilir bir durum" dedi.
Özçırak, kalan bu sürede, öğrencilerin var olan endişelerini kontrol edebilmeleri ve daha iyi bir hazırlık süreci yürütebilmeleri adına dikkat etmeleri gereken birtakım hususları şöyle sıraladı:
"Günlük veya haftalık programların yapılması öğrencilerin ihtiyaçlarını saptaması adına oldukça önemlidir. Burada dikkat edilecek nokta, belirlenen bu hedeflerin ulaşılabilecek düzeyde olmasıdır. Yapılabilecek ve gerçekçi hedeflerin kişileri motive edeceği unutulmamalıdır. Sınava az bir sürenin kalmasıyla birlikte evde çözülen denemelerin esas sınav saatinde gerçekleştirilmesi öğrencilerin sınav gününe hazırlanmaları için önemlidir. Sınavda uygulanacak yeni önlemler göz önünde bulundurularak evde çözülen denemelerde maske kullanımına başlanması gerçek sınavda fiziki uyumun daha rahat olmasını sağlayacaktır. Sosyal ilişkilere ara verilen bu dönemde, teknoloji aracılığıyla sosyal çevreyle görüşülmeye devam edilmesi bu endişeli sürecin daha rahat atlatılmasına yardımcı olacaktır. Salgın ile ilgili yoğun haber takibi yapmak, sınava odaklanmayı olumsuz etkileyeceğinden mümkün oldukça bu haberlerden uzak kalmaya çalışılmalıdır. Hareketsiz kalınan bu dönemde evde yapılabilecek fiziksel aktivitelere mutlaka her gün vakit ayrılmalıdır. Düzenli uyku ve beslenme alışkanlığı kişileri hem zihnen hem de fiziken daha sağlıklı ve güçlü kılacaktır. Tüm bu değişimler ile birlikte öğrencilerin bu süreci daha iyi yürütebilmeleri için duygularını ifade etmeleri önemlidir. Aileleriyle ve çevresindeki kişiler ile duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla konuşmaları ve sosyal destek kaynaklarının yeterli olması var olan sınav stresi belirtileriyle baş etmelerine yardımcı olacaktır."

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