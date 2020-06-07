Aile Sağlığı Merkezleri’nde covid tedbirleri Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'dan Aile Sağlığı Merkezleri’ne gideceklere uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile Sağlığı Merkezleri’nde covid tedbirleri Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'dan Aile Sağlığı Merkezleri’ne gideceklere uyarı

İHA

Aile Sağlığı Merkezleri’nde covid tedbirleri Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'dan Aile Sağlığı Merkezleri’ne gideceklere uyarı

Sağlık Bakanlığı’nın normalleşme süreci ile birlikte sağlık tesislerinde aldığı tedbirler kapsamında Bursa’da Aile Sağlığı Merkezleri yeni düzenlemelere göre hizmet vermeye başladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte birinci basamak sağlık kurumlarında da ‘yeni normaller’ çerçevesinde hizmetler verildiğini belirterek sosyal mesafe kuralının normal hayatta olduğu gibi bundan sonra da sağlık kurumlarının bir parçası olacağını söyledi.
Yapılan düzenlemelerin sağlık kurumlarının içerisinde de bulaş riskinin önlenmesine yönelik olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Aile Sağlığı Merkezlerimizde salgın ile başlattığımız sıkı önlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Kayıtlı tüm hastalarımız ve sağlık personelimizin korunması ve olası bulaşı riskini engellemek adına her zaman sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
Aile Sağlığı Merkezleri’ne girişte triaj sistemi uygulandığının bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Merkezlere gelen hastalar ilk olarak girişte en az birer metre aralıklarla bekletiliyor ve içeriye sırayla alınıyorlar. Aile Sağlığı Merkezleri’ne girişlerde dezenfektanlara kolayca ulaşabilen hastalarımıza, başvuru esnasında ateş ölçümü de yapılarak öksürük, nefes vb. semptomları sorgulanıyor. Ateşi olan ya da enfeksiyon şüphesi taşıyan hastalar, buradan diğerleriyle temas ettirilmeden Covid19 olası vak'aları için ayrılmış bir muayene odasına alınıyor. Kişi hastaneye sevk edilene kadar burada izole bir şekilde tutuluyor” diye konuştu.
Bekleme salonlarında da kaidelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaşıkcı, hastaların mutlaka hastaneye gidiyormuş gibi 182 ve MHRS üzerinden aile hekimlerinden randevu almaya özen göstermelerini, maske takmaları ve kalabalık oluşturmamalarını rica etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi Meydanı hızla ilerliyor Projede 16 metre derinliğe inildi
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı hızla ilerliyor Projede 16 metre ...
Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ceza
YEREL HABERLER Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ...
Uludağ’da yaban hayat böyle görüntülendi. Aç kalan ayılar çöp kutularında yemek aradı Köpeklerle karşılaşan ayı yemeğini bırakmadı
YEREL HABERLER Uludağ’da yaban hayat böyle görüntülendi. Aç kalan ...
Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü Oto kiralamacılar ile taksiciler arasında park kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü Oto ...
Bursa'da 'park' kavgası; oto kiralama firması sahibi öldü, 5 kişi yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da 'park' kavgası; oto kiralama firması sahibi ...
Sınav stresine korona da eklendi
YEREL HABERLER Sınav stresine korona da eklendi
Şampiyonlar bu havuzda yetişecek
YEREL HABERLER Şampiyonlar bu havuzda yetişecek
Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız kovuldu Yargıtay, kavgayı başlatan işçinin tazminatsız kovulmasını haklı buldu
YEREL HABERLER Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız ...
Ulucami’nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yönetimi Şehreküstü’de yeni yapılmaya başlanan Müftülük Kültür Merkezi’nin 4.5 katlı devasa kütlesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Ulucami’nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ...
(Özel) Çivi çakılmadan yapılan tarihi cami 136 yıldır ibadete açık
YEREL HABERLER (Özel) Çivi çakılmadan yapılan tarihi cami 136 yıldır ...
Bu notu gören itfaiyeyi aradı Bursa'da otomobilin motoruna giren kedi bir buçuk saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Bu notu gören itfaiyeyi aradı Bursa'da otomobilin ...
Büyükşehir’den üniversiteye yeni ‘futbol sahası’ müjdesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üniversiteye yeni ‘futbol sahası’ ...
(Özel) Korona savaşçıları böyle görüntülendi Bursa Şehir Hastanesi’nin korona ile mücadele yüzleri
YEREL HABERLER (Özel) Korona savaşçıları böyle görüntülendi Bursa ...
(Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor Ressam Beşir Sarpça, 30 yıl fırça ile tabelacılık yaptıktan sonra, bilgisayar çıkınca tecrübe ve kabiliyetini resme aktardı Sarpça, Bursa’nın en çok ziyaret edilen mekanlarının gerçeğinden daha güzel resimlerini çiziyor Bir tablosunu 3 ila 6 ay arasında yapan hiperrealist ressam Sarpça, defalarca üzerinden geçerek bir eser için aylarını harcıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor Ressam ...
Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 ...
Bursa'da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
Bursaspor stadyumda çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor stadyumda çalıştı
Bisikletin demiri kalçasına saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bisikletin demiri kalçasına saplanan çocuğu itfaiye ...
Oylat kapılarını açtı
YEREL HABERLER Oylat kapılarını açtı
Gemlik Körfezi´nde su altından bisiklet çıktı
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi´nde su altından bisiklet çıktı
Kısıtlama bitince Oylat Kaplıcaları açıldı
YEREL HABERLER Kısıtlama bitince Oylat Kaplıcaları açıldı
2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar odası, çiftçilerin deposu haline geldi
YEREL HABERLER 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar odası, ...
‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ açıldı
YEREL HABERLER ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ açıldı
2000 yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor
YEREL HABERLER 2000 yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X