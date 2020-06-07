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'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzeni için müebbet istemi

DHA

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er'in (34), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (16) gittiği Bursa'da, polis memuru kuzeni Halil İbrahim E. (32) ile birlikte aracın içinde tabancayla çapraz ateşe tutarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameyle tutuklu Ömer Er ile adli kontrol ile serbest kalan Halil İbrahim E. hakkında ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Olay, geçen yılın şubat ayında, Bursa´da meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er, 45 ER 081...

'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzeni için müebbet istemi

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er'in (34), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (16) gittiği Bursa'da, polis memuru kuzeni Halil İbrahim E. (32) ile birlikte aracın içinde tabancayla çapraz ateşe tutarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameyle tutuklu Ömer Er ile adli kontrol ile serbest kalan Halil İbrahim E. hakkında ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.<br>Olay, geçen yılın şubat ayında, Bursa´da meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er, 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken 2 kişiyi görüp, aldı. Er, Bursa'ya gideceklerini söyleyen kişilere, kamyon garajına bırakacağını belirtti. Aç olduklarını belirten gençlere, Ömer Er, lokantada da yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Direksiyon başına geçen kişi, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı. Ömer Er'in ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Olaydan 2 saat sonra otomobil, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler tarafından fark edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Bursa kent merkezine doğru gitti.  <br>AKARYAKIT ALIP, PARASINI ÖDEMEDEN KAÇTILAR<br>Şüpheliler, çaldıkları otomobille geçen süre içerisinde kent merkezinde dolaştı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak, ücretini ödemeden kaçan şüphelilerin yakalanması için Bursa polisi seferber oldu. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak kontrol etti. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ile mobese kameraları dahil 1200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.<br>BURSA'YA GELİP, ÇALINAN ARACININ PEŞİNE DÜŞTÜ<br>Araç sahibi Ömer Er de Bursa'ya geldi. Er, Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak, kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanlarına alan Ömer Er ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer Er ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim tepeye çıktı. Kuzenler, 2 gün boyunca bölgede bekledi, araçta sabahladı.<br>ÇAPRAZ ATEŞTE ZEYTİN AĞACINA ÇARPARAK DURDU<br>Olay günü polis ekipleri, kent merkezinde aracı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'nde izini kaybettirerek zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer Er, bulunduğu araçtan indi. Kendisine doğru gelen kişinin Ömer Er, olduğunu gören Mustafa Alınç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ömer Er ve kuzeni polis memuru Halil İbrahim E., otomobili çapraz ateşe aldı. Silahlardan çıkan mermilerden biri, Mustafa Alınç'a isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer Er ve kuzenleri, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ı otomobilin direksiyonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.<br>İŞ İNSANI TUTUKLANDI, POLİS KUZEN ADLİ KONTROLLE SERBEST<br>Olayın ardından soruşturma başlatan polis, iş insanı Ömer Er, polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E. ve Yunus E.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Er çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil İbrahim E. ve Yunus E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>'KAÇMAK İSTERKEN, CAMDAN ATEŞ ETTİM'<br>Ömer Er, soruşturma sırasında alınan ifadesinde, "Çalınan aracımın peşinden Bursa´ya geldim. Kuzenin olan polis memuru Halil İbrahim´e haber verdim. İki gün boyunca arabayı aradık. Her seferinde maktul kaçmayı başardı. Olay günü arabayı zeytinlik de gördük. Polise haber verdik. Biz beklerken şahıslar bizi görünce maktulün arkadaşı silahını çıkarıp üzerimize doğru koşmaya başladı. Bu sırada Mustafa Alınç, arabaya bindi. Vites kolunun yanına doğru eğildiğini gördüm. Silah alabileceğini düşünerek, hem kaçmasını hem de silah almasını engellemek için camdan ateş ettim" diye konuştu. <br>Polis memuru Halil İbrahim E. ise "Maktulün arkadaşı elinde silahla bize doğru gelmesi üzerine tabancamı çıkarıp havya doğru 4-5 el ateş ettim. Maktul araca binip kaçmak istemesi üzerine 5-10 metre mesafeden aracın lastiklerine ateş ettim" dedi.<br>'BENDE SİLAH YOKTU'<br>Olay sırasında Mustafa Alınç ile birlikte olan Bayram Ali Ünlü ise verdiği ifadede, "Olay günü Mustafa´nın çalmış olduğu otomobille bir süre gezdikten sonra olayın yaşandığı yere geldik. Bizi takip eden otomobil 50-60 metre durdu. Arabadan inen kişiler, silahla ateş ederek üzerimize doğru gelmeye başladı. Ben ters istikamete doğru kaçtım. Olayın nasıl olduğunu görmedim. Şüphelilerin iddia ettiği gibi silah çekmedim ve üzerinde silah yoktu" diye konuştu. <br>SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ<br>Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ömer Er hakkında, `haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmek´ suçundan ömür boyu hapis cezası, tutuksuz sanık Halil İbrahim E. hakkında ise `haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmeye yardım etme', 'kamuya ait eşyayı suçta kullanma' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açtı. İddianamenin kabul edildiği Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde, sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-06-07 13:30:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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