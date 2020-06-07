Dündar’dan timsahlara baklava ikramı Mestan: “Korona virüs testlerinin tamamı negetif”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dündar’dan timsahlara baklava ikramı Mestan: “Korona virüs testlerinin tamamı negetif”

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti.

Dündar’dan timsahlara baklava ikramı Mestan: “Korona virüs testlerinin tamamı negetif”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor’un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti.
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden başlıyor. TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, sezonun kalan bölümündeki ilk karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile yapacak. Yeşil beyazlılar zorlu karşılaşma için hazırlıklarını Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yaptığı çift kale maç ile sürdürdü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, antrenman öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek takıma ve teknik heyete kalan maçlar öncesinde moral verdi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Zafer Işık ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Dündar, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu. Sezonun kalan bölümü için yeşil beyazlılara başarılar dileyen Başkan Dündar, şampiyonluk için takıma inançlarının tam olduğunu söyledi.
Bursaspor’un yerinin her zaman Süper Lig olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Korona virüs salgınına karşı ülke olarak başarılı bir mücadele yürüttük. Hükümetimiz tarafından alınan kararlar ve uygulanan tedbirler sonuç verdi ve normalleşme sürecine geçtik. Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından alınan kararlardan bir tanesi de spor müsabakalarının ertelenmesi oldu. Futbol müsabakalarına verilen ara önümüzdeki hafta sona eriyor ve ligler başlıyor. Bursasporumuz mücadele ettiği TFF 1. Lig karşılaşmaları ise 19 Haziran tarihinde başlayacak. Takımımızın önünde Süper Lig’e yükselmek için 6 maç var. Biz hem futbolculara hem de teknik ekibe moral vermek adına Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılan ilk antrenmanda kendilerini ziyaret ettik. İnşallah kalan maçları kazanarak şampiyon olacağız ve yeniden Süper Lig’ e döneceğiz. Yönetimde, futbolcularda ve teknik ekipte bu inancı gördük” dedi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın tüm dinamikleri ile birlikte Bursaspor’un arkasında olduğunu dile getirerek, “Kalan 6 maç bizim için çok önemli. Bu karşılaşmaları kazanarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bursa’da olduğum dönemlerde maçları izlemeye geliyorum. Bursaspor, gerçekten çok güzel futbol oynuyor. İbrahim Hocamızın da gelişi ile bu güzel futbol daha da güzelleşti. Hele bir Adana Demirspor karşılaşması var ki muazzam bir performans ortaya koydunuz. Sizler o şekilde oynadığınızda Süper Lig takımları bile karşınızda duramaz. Futbolcu arkadaşlarımızın fit bir şekilde lige hazır olduklarını görüyorum. Sakatlıkların yaşanmadığı bir 6 karşılaşma geçirmenizi diliyorum. Bursaspor, bu şehrin göz bebeği. Biz size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Sezon sonunda mutluluğu birlikte paylaşalım” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, “TFF 1. Lig’de kalan 6 karşılaşmamız için hazırlıklarımıza virüse karşı tedbiri elden bırakmayacak şekilde devam ediyoruz. 2 defa korona virüs testi yaptırdık. Kulüpte herkesin testi negatif çıktı. Şimdi aklımız oynayacağımız 6 karşılaşmada. Ligin kalan bölümünü en iyi şekilde geçireceğiz. Tüm Bursa halkı arkamızda. Bu destek bize ekstra güç veriyor. 6 maçımızı da kazanarak Süper Lig’e çıkacağız. Bugün ki ziyaret bizim için büyük moral oldu. Ziyarette bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde geçireceklerinden kimsenin şüphe duymamasını ifade ederek, “Bu süreçte böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Bursaspor’u daha iyi yerlere getirmek hedefimiz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Futbolcularımızla birlikte bu şehrin hak ettiği yerin Süper Lig olduğuna yürekten inanıyorum. Göreve başladığım günden itibaren herkesin bu takımın yanında olması gerektiğini dile getirdim. Bugün ki bu sıcak ve samimi ortam bundan sonraki süreç için önemli bir adım. Ligin geri kalan bölümünde zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ancak kalan 6 haftayı en güzel şekilde geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor, büyük bir camia. Biz de bu büyük camiadaki sorumluluklarımızın farkındayız. Bu camiayı hedeflerine ulaştıracağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Yanımızda olduğunuz ve desteğinizi hissettirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ziyaret ederek bize moral veren herkesin ayağına sağlık” dedi.
Bursaspor’un deneyimli kaptanı Selçuk Şahin de, kalan 6 maç için ellerinden gelen her şeyi yaparak, Süper Lig’e çıkacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama bitti Bursalılar piknik alanlarına akın etti Pikniğe giden çocuklar Uludağ'dan gelen buz gibi suda serinledi Mesire alanlarındaki kalabalık havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlama bitti Bursalılar piknik alanlarına akın ...
Çatı katını stada çevirip horoz dövüştürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Çatı katını stada çevirip horoz dövüştürürken ...
Başkan Yılmaz’ın esnaf ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’ın esnaf ziyaretleri sürüyor
Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına ...
Fetih Müzesi kapılarını açıyor Panorama 1326 Bursa’da hasret sona eriyor
YEREL HABERLER Fetih Müzesi kapılarını açıyor Panorama 1326 Bursa’da ...
Çapraz ateş cinayetinde polis ve kuzeni için müebbet talebi
YEREL HABERLER Çapraz ateş cinayetinde polis ve kuzeni için müebbet ...
Bursaspor antrenmanına sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Bursaspor antrenmanına sürpriz ziyaret
Kısıtlama bitti, UNESCO mirası köy ziyaretçi akınına uğradı Aylar sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, tarihî Cumalıkız köyüne akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama bitti, UNESCO mirası köy ziyaretçi akınına ...
Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı Yasağa rağmen araç satmaya geldiler, ancak kaçacak yer aradılar Yüzlerce araç ve insan, ceza yazılacağı anonsu üzerine koca pazarı iki dakikada boşalttı
YEREL HABERLER Deprem olsa bu kadar hızlı kaçmazlardı Yasağa rağmen ...
'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzeni için müebbet istemi
YEREL HABERLER 'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzeni ...
Aile Sağlığı Merkezleri’nde covid tedbirleri Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'dan Aile Sağlığı Merkezleri’ne gideceklere uyarı
YEREL HABERLER Aile Sağlığı Merkezleri’nde covid tedbirleri Bursa İl ...
Osmangazi Meydanı hızla ilerliyor Projede 16 metre derinliğe inildi
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı hızla ilerliyor Projede 16 metre ...
Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ceza
YEREL HABERLER Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ...
Uludağ’da yaban hayat böyle görüntülendi. Aç kalan ayılar çöp kutularında yemek aradı Köpeklerle karşılaşan ayı yemeğini bırakmadı
YEREL HABERLER Uludağ’da yaban hayat böyle görüntülendi. Aç kalan ...
Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü Oto kiralamacılar ile taksiciler arasında park kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü Oto ...
Bursa'da 'park' kavgası; oto kiralama firması sahibi öldü, 5 kişi yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da 'park' kavgası; oto kiralama firması sahibi ...
Sınav stresine korona da eklendi
YEREL HABERLER Sınav stresine korona da eklendi
Şampiyonlar bu havuzda yetişecek
YEREL HABERLER Şampiyonlar bu havuzda yetişecek
Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız kovuldu Yargıtay, kavgayı başlatan işçinin tazminatsız kovulmasını haklı buldu
YEREL HABERLER Servis aracında kavga eden işçi tazminatsız ...
Ulucami’nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yönetimi Şehreküstü’de yeni yapılmaya başlanan Müftülük Kültür Merkezi’nin 4.5 katlı devasa kütlesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Ulucami’nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ...
(Özel) Çivi çakılmadan yapılan tarihi cami 136 yıldır ibadete açık
YEREL HABERLER (Özel) Çivi çakılmadan yapılan tarihi cami 136 yıldır ...
Bu notu gören itfaiyeyi aradı Bursa'da otomobilin motoruna giren kedi bir buçuk saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Bu notu gören itfaiyeyi aradı Bursa'da otomobilin ...
Büyükşehir’den üniversiteye yeni ‘futbol sahası’ müjdesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üniversiteye yeni ‘futbol sahası’ ...
(Özel) Korona savaşçıları böyle görüntülendi Bursa Şehir Hastanesi’nin korona ile mücadele yüzleri
YEREL HABERLER (Özel) Korona savaşçıları böyle görüntülendi Bursa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X