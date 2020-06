Başkan Yılmaz’ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal hayatın başladığı yeni dönemde Setbaşı ve Yeşil esnafını ziyaret ederek dertlerini dinledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yerinin normalleşme süreciyle yeniden açılmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyareti gerçekleştirerek sorun ve talepleri dinledi. Kurtoğlu Mahallesi,Setbaşı ve Yeşil Caddesi’nde gerçekleştirilen ziyarete, Başkan Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay’da katıldı. Yeni normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,hijyen, sosyal mesafe vemaske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım’ın köklü bölgelerinden olan ve mevcut iş yerleri ile ilçe ekonomisinin önemli noktalarından Setbaşı ve Yeşil Caddesi’nde bölge sakinleri ve esnafı ile bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Yıldırım’ı daha da yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun mesaimiz içerisinde her fırsatta esnafımızla bir araya gelip onların sorun ve önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da Kurtoğlu mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek, Setbaşı ve Yeşil Caddesi üzerindeki esnafımızla bir araya geldik, esnafımızın taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren halkın ve esnafın sorunlarına eğilen bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüğünü belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise “Biz seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşlarımızın arasındayız. Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnaflarımız başımızın tacıdır. AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır” ifadelerini kullandı.

