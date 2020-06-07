Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

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<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA)BURSA´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak, ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde İznik-Adapazarı karayolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametinden İznik´e seyir halinde olan Necati Çelik´in (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 HP 131 otomobil, tarlaya uçarak, ters döndü. Kazada, sürücü Çelik ve torunu Batuhan Yetim (27) yaralandı. Çelik´in ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-07 17:53:14<br>

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