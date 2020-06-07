Pantenci gençler, otobüsün arkasında saniye saniye kaydedildi

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Bursa Gemlik Sahil Yolu’nda otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan patenci gençler adeta ölüme davetiye çıkardı.

Otobüs hareket ederken arkasından tutan gençler, yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Gemlik Sahil Yolu'nda otobüsün arkasına takılan gençler, bu şekilde uzun süre yolculuk etti. Adeta canlarını hiçe sayan gençlerin bu yolculuğu bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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