Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

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<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 6´sı muvazzaf asker, 4´ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.<br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-08 10:07:51<br>

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