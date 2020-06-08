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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

DHA

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 6´sı muvazzaf asker, 4´ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1...

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 6´sı muvazzaf asker, 4´ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.<br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.<br>  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-08 10:07:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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