İki çocuk babası genç adam korona virüsten öldü

Korona virüs sebebiyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören Bursalı Muhammet Taha Kaygusuz (27) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz’un, bir süre önce yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede korona virüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kollarında görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz’un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz korona virüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenabı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

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