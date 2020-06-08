27 yaşında koronavirüsten öldü, son videosu ortaya çıktı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)KORONAVİRÜSTEN hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muhammet Taha Kaygusuz'un yoğun bakıma alınmadan önce hastane odasında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz, videoda, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" diyor. <br>Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul´daki özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Dua istiyorum' yazan Kaygusuz, 16 gün önce entübe edildi. Kaygusuz, dün akşam ise yaşamını yitirdi.<br>Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: <br>"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski Üyesi, Refah Partisi İnegöl eski ilçe başkanlarından Mehmet Kaygusuz´un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları´nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."<br>SON VİDEOSU YÜREK DAĞLADI<br>Muhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri duygulandırırken, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-08 10:22:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.