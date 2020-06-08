Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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<br>Yavuz YILMAZ/GEMLİK(Bursa),(DHA)-BURSA'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. <br>Gemlik´e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Yavuz YILMAZ<br>2020-06-08 10:31:02<br>

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