Kaçak avcılara Sahil Güvenlik operasyonu

Bursa'nın Gemlik sahilinde kaçak avcılık olarak bilinen trol ağları ile denize açılanlara operasyon yapıldı. Ayrıca ruhsatsız teknelerden atılan misine ağlara el konuldu.

Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen kaçak trol ağları ve kaçak misine ağları ile alakalı çalışma başlatıldı. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi'nden de alınan destekle yapılan çalışmada, sahil bölgesinde kaçak olarak atılan ağlar toplandı. Hem balık üremesine, hem de balıkçılık sektörüne önemli zarar veren trol ve misine ağlar ile alakalı işlem de başlatıldı.

Gemlik Körfezi ve çevresinde yapılan çalışmalara devam edileceği kaydedilirken, Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer; ''Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kaçak avcılıkla mücadelemiz uzun zamandır devam ediyor. Bizler, hem körfezimizdeki popülasyonu korumak, balıkları sonraki nesillere aktarmak ve daha sağlıklı ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Bu anlamda da, çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir'' dedi.

Operasyonda; ağlar, iki adet ağ takımı ve iki adet misine ağ atan ruhsatsız tekne ele geçirildi. El konulan malzemeler, Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi'nde bulunan teknelerle, Küçükkumla kıyısına çekilerek Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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