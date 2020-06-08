Genç yaşta kalp krizine yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Eyüp Tınmaz (38), kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.<br>Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada müşteri kalite sorumlusu olarak çalışan Eyüp Tınmaz, dün akşam, evinde yemek yedikten sonra fenalaştı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.<br>Kalp hastası olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 1 çocuk babası Tınmaz´ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-08 14:18:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.