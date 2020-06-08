TOFAŞ, Alihan Demir'i kadrosuna kattı

<br>Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini NCAA kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir´i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.<br>ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi yeşilliler, dış transferde ilk takviyesini, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir´i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bursa ekibi, 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet ile resmi sözleşme imzaladı. Alihan Demir, basketbola Ankara´da başladı ve altyapı eğitiminin bir bölümünü TOFAŞ´ın Ankara´daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okulları´nın spor kulübünde aldı.<br>2017-2018 sezonunda Drexel´de 27 maçta görev yapan ve 10.8 sayı-5.4 ribaund-1.9 asist ortalamalarıyla oynayan Alihan, 2018-2019 sezonunda ise 32 maçta 14.8 sayı-6.4 ribaund-2.9 ortalamalarına imza attı. NCAA´de 2019-2020 sezonunu University of Minnesota´da geçiren Alihan Demir, 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-08 14:35:10<br>
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