Kümese giren 1,5 metrelik kertenkele güçlükle çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kümese giren 1,5 metrelik oluklu kertenkele, güçlükle çıkarılabildi. <br>İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp, uzaklaştırdı. <br>Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz, <br>"Tavuklarımı kümeten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. . Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp, bölgeden uzaklaştırdım" dedi.<br>Varol Yılmaz'ın dev kertenkeleyi kümesten çıkardığı anlar ise, bir vatandaş tarafından görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-08 15:20:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.