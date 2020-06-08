Kümese giren 1,5 metrelik kertenkele güçlükle çıkarıldı

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kümese giren 1,5 metrelik oluklu kertenkele, güçlükle çıkarılabildi. <br>İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp, uzaklaştırdı. <br>Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz, <br>"Tavuklarımı kümeten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. . Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp, bölgeden uzaklaştırdım" dedi.<br>Varol Yılmaz'ın dev kertenkeleyi kümesten çıkardığı anlar ise, bir vatandaş tarafından görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-08 15:20:10<br>
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