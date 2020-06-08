Tofaş'tan yeni transfer

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tofaş Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini Alihan Demir'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş'ta, 20202021 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Maviyeşilliler dış transferde ilk takviyesini, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bursa ekibi, 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet ile resmi sözleşme imzaladı.Basketbola Ankara'da başlayan ve altyapı eğitiminin bir bölümünü Tofaş'ın Ankara'daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TofaşBasketbol Okulları'nın spor kulübünde alan Alihan Demir, 20192020 sezonunda NCAA'de Minnesota Üniversitesi adına çıktığı 31 maçta 7.1 sayı5 ribaund1.5 asist ortalamaları sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.