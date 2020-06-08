İznik Gölü'nü besleyen derede yüzlerce balık öldü

<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA) BURSA'daki İznik Gölü'nü besleyen en büyük dere olan Çakırca Deresi'nde yüzlerce balık ölüp, kıyıya vurdu.<br>İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde yer alan ve İznik Gölü'nü besleyen en büyük dere olan Çakırca Deresi'nde yüzlerce balık öldü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.<br>Mahalleli, kaçak avlanan balıkçıların ölümlere sebep olduğu iddia ederken turizmci Ali Karaman, "Kaçak avlanan vatandaşların işi, yazıklar olsun. Hafta sonu İznik'e rağbet çok büyüktü, bunun sorumlularının cezalandırılması gerekiyor. İznik'e bu görüntüler yakışmıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-08 17:04:10<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.