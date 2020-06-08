Mantar toplamak için ormana giderken traktörden düşerek ağır yaralandı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), BURSA'nın İnegöl ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi nedeniyle araçtan düşen sürücü Yaşar Acar (72), ağır yaralandı.<br>Kaza saat 18.00'de Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Plakasız traktörüyle ormanlık alana mantar toplamak için yola çıkan Yaşar Acar, yol üzerindeki çukurdan geçerken traktörünün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, araçtan düşen Acar ağır yaralandı. Bölgedeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Acar'ı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-08 22:16:47<br>

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