İnegöl'de 50 kök kenevir ele geçirildi

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<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıballık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenlendi.<br>Operasyonda evin bahçesine ekili 50 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi F.A. (46) gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-09 09:30:55<br>

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