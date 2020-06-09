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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi’nin altyapısı baştan sona yenileniliyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin işletmenin bulunduğu ve 15 bine yakın kişinin istihdam edildiği Nilüfer Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı da Büyükşehir Belediyesi marifetiyle baştan sona yenileniyor.

Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi’nin altyapısı baştan sona yenileniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin işletmenin bulunduğu ve 15 bine yakın kişinin istihdam edildiği Nilüfer Beşevler Sanayi Sitesi’nin altyapısı da Büyükşehir Belediyesi marifetiyle baştan sona yenileniyor.
Sağlıklı bir şehrin ancak sağlıklı bir altyapı üzerinde inşa edilebileceği anlayışıyla çalışmalarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer’deki Beşevler Sanayi Sitesi’nin altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturuyor. Daha önceden 13 kilometrede 100 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 2 kilometrede 200 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 500 metrede 300 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 6 bin 500 metrede 32 eser bağlantı hattı yapılırken, rehabilitasyon çalışmalarının toplam maliyeti 1 milyon 822 bin lira olarak gerçekleşti. Çalışmaların ikinci aşamasında ise 13 kilometrede 100 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 500 metrede 200 fondüktil içme suyu şebeke hattı ve 800 metrede 300 fondüktil içme suyu şebeke hattı yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 444 bin TL’lik bedelle birlikte rehabilitasyon çalışmaları toplam 3 milyon 266 bin lira ile sonuçlandırılacak.
“Ağustos ayında bitecek”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer’deki Beşevler Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerle birlikte sanayi esnafıyla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, yaşanan sıkıntıları yerinde dinleyerek tespit etti.
Bursa’nın ticareti ve sanayisiyle aktif bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, şehir ve ülke olarak başarılı bir şekilde atlatılan pandemi sürecinin ardından 1 Haziran'dan itibaren yeni normal denilen sürecin başladığını hatırlattı. Yeni süreçle birlikte çalışmaları daha da hızlandırdıklarını belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için çevre ve altyapı yatırımlarına, sosyal ve kültürel faaliyetlere ve üst yapıdaki işlere devam ettiklerini ifade etti. Bursa gibi hızla büyüyen ve gelişen şehrin her konuda mükemmel olmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Nilüfer’deki Beşevler Sanayi Sitemiz yıllardır önemli bir işlev görüyor. Beşevler Sanayi Sitesi yaklaşık bin 300 dönümlük alanda konuşlanmış. Türkiye'deki birçok organize sanayi bölgesinden daha büyük bir alana sahip. Buranın su şebeke hattıyla alakalı işin yüzde 50’lik kısmı yapılmıştı. Kalan yüzde 50’lik kısmına da MartNisan gibi başlayacaktık. Ama pandemi sürecinden çalışmalar biraz gecikti. Aksilik olmazsa Ağustos sonu itibariyle tamamını bitireceğiz. Bundan esnafımız da kazançlı çıkacak. Biz de dolaylı olarak orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağız” dedi.
“Çınarcık Barajı Bursa’ya devredilecek”
Bursa’nın her köşesinin yaşanabilir bir şehir olması adına büyük özen ve hassasiyetle çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Ankara’dan alacakları güçle tüm sözlerin bir bir yerine getirileceğini belirtti. Başkan Aktaş, “DSİ kayıtlarına göre, son 100 yılın en kurak 5. mevsimini, son 15 yılın da en kurak mevsimini geçiriyoruz. Allah'a hamdolsun kimseyi susuz bırakmadık. Suyla alakalı anormal bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah şimdi çok önemli bir proje geliyor. 250300 milyon lira değerindeki Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya bağlanmasıyla şehrin 4050 yıllık su problemi ortadan kalkacak” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet halkalarına bir yenisini daha eklediğini dile getirdi. Pandemi süreci olmasına rağmen yatırım kararı alınan Beşevler Sanayi Sitesi altyapısının önemine dikkat çeken Esgin, “Beşevler Sanayi Sitesi, Türkiye’deki örnek sanayi sitelerinde biridir. Yaklaşık 3 binin üzerinde işletme var. 15 bine yakın insan istihdam ediliyor. Bizler de bu sanayi sitesine katkı sağlamak için gece gündüz mücadele ediyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafımızın yanında duran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” dedi.
Beşevler Sanayi Sitesi Başkanı Sabri Koçoğlu, organizelerin üniversitesi konumunda olan sanayi sitesinin bu yatırımla birlikte daha temiz içme suyuna kavuşacağını anlattı. Binlerce çalışanın müzdarip olduğu suların sık sık kesilmesinin de bu yatırımla sonlanacağını aktaran Koçoğlu, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Milletvekili Mustafa Esgin’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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